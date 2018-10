Un Posto Al Sole, Mariella: è nato il primo figlio di Antonella Prisco

By

Antonella Prisco, la famosa Mariella di Un Posto Al Sole, è diventata mamma di Vincenzo

Sulla rivista settimanale Diva e Donna, Antonella Prisco presenta per la prima volta suo figlio. La famosa attrice napoletana che, nella soap Un posto al Sole, veste i panni della vigilessa Mariella Altieri, si racconta in un’intervista svelando tutto quello che il pubblico non conosce della sua famiglia. Inizia col raccontare che lo scorso 9 agosto è diventata mamma del piccolo Vincenzo: “Quando ho visto Vincenzo, ancora sporco di sangue, è stata una sensazione forte. Ho solo pensato che ne era valsa la pena e ho pianto tanto. L’empatia tra noi è nata subito”.

E se Antonella è diventata mamma, Mariella è in attesa del figlio di Guido

Se Antonella è diventata mamma da soli pochi mesi, la Mariella della soap napoletana è, attualmente, in attesa del suo primo figlio. Ancora incerta se rivelarlo o meno al suo fidanzato Guido Del Bue, la Altieri si vive la sua gravidanza con l’aiuto del suo amico e collega Cerruti. Intanto, viene chiesto all’attrice che bambino è Vincenzo e lei risponde: “Ha un caratterino che è uscito subito fuori! A casa piange e fa sempre i capricci. La maternità, però, è un’esperienza bellissima che ti completa come persona”.

Antonella è sposata con un avvocato da ben sette anni

La Prisco parla anche di un altro componente della sua famiglia: il marito. E’ sposata con Nicola da ben sette lunghi anni. E’ un avvocato di quarantaduenne e ama la sua Antonella più di qualsiasi altra cosa. “C’è una forte sinergia tra di noi. Abbiamo un equilibrio solido, ben consolidato. Nicola si mette in discussione e capisce che, ora, stare a casa con il bambino è un lavoro”. A proposito di lavoro, sui colleghi di Un posto al sole, dice Mariella: “Ho ricevuto telefonate e tanto affetto da parte di tutti, redazione, produzione, colleghi, un abbraccio totale!”.