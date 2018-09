Un Posto Al Sole, anticipazioni dall’1 al 5 ottobre 2018: Alberto scopre la verità

By

Cosa succederà a Un Posto Al Sole durante la prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap

Roberto Ferri, dopo aver scoperto che ad uccidere la potente imprenditrice Veronica Viscardi a Un posto al sole è stata proprio Vera, nipote della vittima, ecco che sceglie, misteriosamente, di aiutarla. E’ lo stesso Ferri a consigliare alla giovane Viscardi di tacere e non costituirsi alla polizia. Intanto dà appuntamento a Luigi Morace per affrontarlo faccia a faccia. A Palazzo Palladini, Silvia, Guido e Michele capiscono che Otello è stato vittima del gioco d’azzardo e si interrogano su come aiutarlo. Ecco cosa accadrà durante la prossima settimana, quella dal 1 al 5 ottobre 2018!

Lunedì 1 ottobre

Ferri scopre che ci sono tanti risvolti positivi della sua storia con Vera. Quest’ultima intanto pare sempre più inquieta, anche nella sfera lavorativa. Gli amici e la famiglia cercheranno di aiutare Otello alle prese con il problema del gioco, ma il risultato non sarà quello sperato. Filippo inizia il nuovo lavoro, ignaro delle tensioni che ha involontariamente generato, mentre Serena deve tenere a bada le sue colleghe.

Martedì 2 ottobre

Schiacciato dalla vergogna e dal senso di colpa per aver mentito a tutti, Otello vive un momento di sconforto. La tregua tra Roberto e Valerio è già finita e le loro tensioni travolgono anche Vera, mettendola ancora di più sotto pressione.

Mercoledì 3 ottobre

Dopo un duro confronto con il padre Valerio, Vera affida a Roberto la guida delle sue società. La gelosia di Vittorio irrita Anita a tal punto da pensare di mettere fine all’amicizia. Dopo aver confessato la sua dipendenza dal gioco ai familiari, Otello riuscirà a ritrovare la serenità?

Giovedì 4 ottobre

Ferri assume un ruolo strategico nelle imprese Viscardi mentre Vera continua ad essere tormentata dai fantasmi del passato. Alberto Palladini pare molto vicino alla verità sulla morte di Veronica. Niko e Susanna si preparano a sostenere l’esame orale di abilitazione e, intanto il legame tra Anita e Vittorio sembra giungere al capolinea.

Venerdì 5 ottobre

Ferri continua a preoccuparsi per le condizioni di Vera. Intanto Alberto sembra aver capito chi sia l’assassino di Veronica e parla con Valerio. Anita, contenta per come sia andato il colloquio di lavoro, cerca di riavvicinarsi a Vittorio. Renato Poggi da un’ennesima prova della sua invadenza.