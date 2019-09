Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 settembre: Mia è scomparsa

Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

La crisi sentimentale tra Filippo e Serena entra sempre più nel vivo a Un posto al sole e questo non permette alla coppia di vivere la loro relazione in maniera del tutto tranquilla per via del bacio tra la donna e Leonardo. Dopo essersi confessata con Giulia, Serena ammette che non è la prima volta che un uomo intralcia il suo matrimonio. Intanto Niko ha chiesto a Susanna di sposarlo e, seppur ci sia stato un momento di titubanza da parte della ragazza, alla fine la risposta è stata affermativa. Ma cosa succederà nella prossima settimana nella tanto amato soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni dal 9 al 12 settembre 2019! Ricordiamo, inoltre, che Un posto al sole si fermerà nella serata di venerdì 13 settembre per la messa in onda di una partita di pallavolo.

Lunedì

Andrea prova a consolare e a far riflettere Mia, mentre Alex sta per ricevere un’altra pesante batosta, anche sul piano sentimentale. Serena ripropone a Filippo la sua idea del Bed & Breakfast, ma non fa altro che peggiorare la situazione.

Martedì

Vittorio si precipita al Vulcano per fermare Anita. Marina viene informata dalla figlia Elena di volersi traferire definitivamente a Londra insieme ad Alice. La donna, però, deve trovare un modo per dirlo anche ad Andrea. Beatrice tenta di convincere Niko e Susanna di riprenderla a lavorare allo studio.

Mercoledì

Alex riceve finalmente una bella notizia mentre Mia stupisce tutti con una decisione inaspettata. Renato pare determinato a volersi rimettere in forma dopo l’estate, per questo inizia un corso di ginnastica che, però, non ha i risultati sperati.

Giovedì

Alex, aiutata da Franco e Vittorio cerca disperatamente la sorella che sembra essere sparita nel nulla. Diego accetta la proposta di Renato con grande soddisfazione di Raffaele. Marina ottiene il permesso di incontrare il padre.