Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 settembre: Renato cerca Adele

By

Un posto al sole: di seguito ecco tutte le anticipazioni dal 2 al 6 settembre 2019

Un posto al sole. Dopo il bacio tra Serena e Leonardo, Filippo si accorgerà di qualcosa. Purtroppo, la relazione tra i due entrerà pienamente in crisi. Nelle prossime puntate scopriremo come andrà a finire la vicenda. Intanto Vittorio cerca di convincere Patrizio ad accettare una proposta lavorativa. Di seguito ecco tutte le anticipazioni dal 2 al 6 settembre 2019! Cosa ci riserva il futuro della soap?

Lunedì

Dal disagio di Serena e dalla confidenza tra lei e Leonardo, Filippo intuisce che tra i due sia successo qualcosa. Dopo la sentenza del processo Picardi, Renato sembra far emergere il suo interessamento per Adele, rischiando cosi di trascurare Nadia. Vittorio è messo alle strette da Anita.

Martedì

Reduce dall’esame di abilitazione forense, Susanna riceve una proposta del tutto inaspettata da Niko. Intanto Renato, sebbene distratto dal crescente interesse verso Adele, tenta di sistemare le recenti tensioni con Nadia.

Mercoledì

Le tensioni tra Marina e Alberto Palladini aumentano sempre di più. Arturo prende una decisione che cambierà ogni cosa. Serena e Filippo hanno un duro confronto che mette seriamente in crisi la donna portandola a interrogarsi sul proprio comportamento. Alex sente il peso del crescente carico di impegni e responsabilità.

Giovedì

Disperata per la decisione del padre, Marina cerca nuovamente aiuto in Fabrizio Rosato. Vittorio vuole coinvolgere Patrizio nella gestione della trattoria della madre di Alex e per convincerlo cerca di ricorrere a tutte le sue doti persuasive.

Venerdì

Patrizio, a questo punto, cerca di valutare la proposta di Vittorio in merito alla trattoria. Alex, intanto, si sente sempre più oppressa dalle mille responsabilità familiari mentre la sorella, Mia, si appresta a fare un incontro decisivo e molto importante. In crisi con Aldo, Beatrice fa a Niko una richiesta che lascia il ragazzo molto spiazzato.