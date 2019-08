Un posto al sole, new entry nel cast della soap: Giorgio Borghetti

Un posto al sole: altra importante new entry nella soap

Un posto al sole. Tante le novità della prossima stagione della soap napoletana. Come anticipatovi qualche giorno fa, nel cast sta per entrare la mamma di Mia e Alex Parisi, nonché fidanzata di Vittorio Del Bue. L’attrice che le presterà il volto è Vittoria Schisano, famosa per il suo cambio di genere. Dunque, troveremo ancora una volta all’interno di Un posto al sole, come sempre, una tematica prettamente attuale che va di pari passo con i giorni nostri. Ma, dal sito Tv Soap ecco che emerge un’altra importantissima notizia. Pare, infatti, che la Schisano non sia la sola a fare esordio sul set di Un posto al sole. Sarà, dunque, accompagnata da un attore più che noto al pubblico italiano per via delle sue tante comparse in diversi film. Ecco di chi stiamo parlando..

Giorgio Borghetti sul set di Un posto al sole sarà un ricco imprenditore

La new entry di Un posto al sole è Giorgio Borghetti. Questo si calerà nei panni di un ricco imprenditore: Fabrizio Rosato, questo il nome del suo futuro personaggio nella soap. A detta delle ultime anticipazioni, Fabrizio è il figlio dell’uomo ucciso tanti anni fa e per cui è stato accusato il padre di Marina Giordano, Arturo. L’astuta donna cercherà e troverà in tutti i versi il modo di avvicinarsi all’uomo per scagionare il padre in maniera definitiva. Tutto questo è ancora da vedere. Come reagirà Fabrizio, interpretato da Borghetti, al solo pensiero di trovarsi di fronte l’uomo accusato di aver ucciso il padre?

Fabrizio Rosato incontrerà Marina Giordano

Non ci resta che attendere nuove e avvincenti puntate per scoprire e assistere all’ingresso di Giorgio Borghetti. Il famoso attore italiano, lo ricordiamo in Centrovetrine, Incantesimo, Ragazze di Piazza di Spagna e tante altre fiction di successo. L’appuntamento con Un posto al sole è fissato questa sera, lunedì 26 agosto su Rai Tre.