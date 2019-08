Un posto al sole, il cast si allarga: Vittoria Schisano è Carla Parisi

Un posto al sole: new entry nel grande cast della soap

Un posto al sole. Nella grande famiglia di Un posto al sole sta per fare il suo ingresso una nuova attrice. Come anticipa la rivista Gente, ecco che un’inattesa sorpresa sta per colorare il dopo estate della soap napoletana. Ma scopriamo insieme chi è la new entry che avremo modo di vedere nelle prossime e imminenti puntate su Rai Tre. Si chiama Vittoria Schisano, attrice italiana dell’età di 35 anni. Nota al cinema italiano per aver cambiato il suo genere. Nata uomo, col nome Giuseppe, ha deciso di diventare donna nel 2011. Oggi, Vittoria vanta qualche esperienza in tv e ora sta per approdare in Un posto al sole. Ma quale ruolo andrà a ricoprire la Schisano?

Vittoria Schisano in Un posto al sole sarà la madre di Alex e Mia

Prima dell’estate, la soap si era conclusa con una frase di Alex che ha lasciato col fiato sospeso la maggior parte dei telespettatori. Vedendo entrare la madre a Caffè Vulcano, la ragazza aveva esordito con le seguenti parole: “Quella donna è mio padre”. Dunque, adesso, l’intero pubblico non aspetta altro se non assistere a quel che sarà, a come si evolverà la vicenda legata alle due ragazze e alla sua famiglia. Come sempre, Un posto al sole tratta temi molto attuali e anche quello del cambiamento del genere sta per essere trattato in prima serata dalla longeva soap.

Un posto al sole torna in onda lunedì 26 agosto 2019

Dopo due lunghe settimane di stop, la soap torna in onda su Rai Tre lunedì 26 agosto 2019 dalle 20.45 in poi. Siamo, quindi, tutti più che pronti ad assistere all’evolversi di tutte quelle vicende che avevamo lasciato in sospeso prima delle vacanze estive. Come andrà a finire tra Vittorio Del Bue e Alex dopo l’arrivo della madre?