Un posto al sole, anticipazioni dall’8 al 12 aprile: Rossella è in pericolo

Un posto al sole: tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. Alberto sente ormai di essere vicino alla gestione dei cantieri anche se Marina Giordano cercherà di impedirglielo con tutte le sue forze. Michele è ormai entrato nel mirino dei bulletti della scuola e questo sembra coinvolgere anche Rossella. Intanto Diego, a causa di Beatrice e del lavoro, si mostra sempre più nervoso e ciò viene notato da chi cerca di stargli accanto, soprattutto dalla povera Rossella che viene trattata malissimo. Ma cosa succederà nella prossima settimana? Ecco tutte le anticipazioni della soap di Rai Tre dall’8 al 12 aprile 2019!

Lunedì

Silvia cerca di fare da cupido digitale tra Vittorio e Alex. Arianna incontra la piccola Kim, ma una notizia imprevista potrebbe cambiare ogni cosa. Guido e Cotugno sono alle prese con il profilo di Cerruti.

Martedì

Convinta che ormai Vittorio abbia finalmente capito di tenere a lei, Alex riceve una cocente delusione. Valerio Viscardi si trova in profonda crisi a causa di una decisione da prendere. Arianna, dopo essersi separata da Kim, vive un momento di grande sconforto emotivo.

Mercoledì

Silvia invita Vittorio a non continuare a ferire i sentimenti della povera Alex. Mimmo inizia a corteggiare Rossella all’insaputa di Maurizio. Valerio deve decidere se restare a Napoli o andare a vivere vicino alla figlia Vera. Finalmente Niko e Susanna si trasferiscono nella nuova casa.

Giovedì

Arianna fatica a metabolizzare la separazione da Kim. Mimmo e Maurizio si preparano per tornare di nuovo in azione. L’ascesa al potere dei cantieri di Alberto sembra essere inarrestabile in tutti i sensi. Marina, per tale motivo, cerca conforto in Roberto Ferri.

Venerdì

Giulia si prepara a incontrare Denis. Guido e Cotugno si cimentano in una chat per cercare un partner a Cerruti. Intanto Bice, sorella di Salvatore, fa visita a Mariella.