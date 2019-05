Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 maggio: Ciro ama Angela?

By

Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana

Un posto al sole. La situazione di Franco Boschi torna ad essere complicata. Dopo essersi presentato a casa di Gaetano Prisco, infatti, il marito di Angela sembra non aver paura di niente e di nessuno. Intanto Giovanna riuscirà a far parlare l’aggressore della Poggi e questo porterà un po’ più di tranquillità alla Terrazza. Ma un altro imprevisto sembra trovarsi sulla strada di Franco. Come lo affronterà questa volta? Intanto Serena e Filippo ricevono un sacco di soldi dopo la vendita della casa di Gigi Del Colle. Ma ecco cosa accadrà nella prossima settimana. Di seguito tutte le anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2019 della famosa soap di Rai Tre!

Lunedì

Ottenuta la confessione di Costantin, Giovanna Landolfi deve ora procedere con l’arresto di Prisco. Alla vigilia del compromesso per la vendita della villa di Gigi Del Colle, Serena e Filippo devono decidere come impiegare e investire tutti quei soldi.

Martedì

Dopo l’arresto di Gaetano Prisco, Franco nota l’imbarazzo di Ciro nei confronti di Angela. Preoccupata dalle tensioni tra Mariella e Salvatore su chi debba fare da padrino al piccolo Lorenzo, Bice prende in mano la situazione.

Mercoledì

Sale la tensione tra Arianna e Andrea, che si presenta al Vulcano con una sorpresa poco gradita. Franco intanto scopre che Ciro ha preso una vera e propria sbandata per Angela e decide cosi di affrontare il suo amico pugile.

Giovedì

L’ascesa di Alberto Palladini ai cantieri sembra essere inarrestabile, ma Marina di certo non intende arrendersi. Andrea deve ancora una volta fronteggiare la determinazione di Arianna, ormai decisa a tenere la pistola al Vulcano.

Venerdì

Patrizio, sempre più frenetico e adrenalinico, riscuote il suo meritato successo a Caffè Vulcano. Incassato il rifiuto netto di Roberto Ferri, Marina Giordano decide di proseguire per la sua strada.