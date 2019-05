Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 maggio: Franco si vendica?

By

Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della soap di Rai Tre dal 13 al 17 maggio 2019!

Un posto al sole. Angela Poggi è stata aggredita da uno degli uomini di Prisco. Questi vogliono spaventarla per cercare di capire dove possa trovarsi Valentina, l’ex compagna di Gaetano e amica della stessa moglie di Boschi. Grazie a Ciro e al suo immediato intervento, però, Angela non subisce alcun danno fisico. Diego ha finalmente deciso di lasciare Palazzo Palladini per andare a vivere da solo e con un nuovo lavoro davanti. Questo, però, lo porterà ad avere delle serie discussioni con il padre. Patrizio è tornato ad Alba e aver visto Rossella crea, nel ragazzo, tanta malinconia. Ma, cosa accadrà durante la prossima settimana nella famosa soap di Rai Tre? Ecco tutte le anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2019!

Lunedì

Il cerchio sembra stringersi intorno a Prisco. Raffaele deve fare i conti col senso di solitudine che lo assale e col proprio orgoglio. Col ritorno di Anita, le labili sicurezze di Alex potrebbe di colpo sgretolarsi.

Martedì

Angela chiede a Ciro di tenere d’occhio Franco. Spronato da Ornella, Raffaele decide di andare a trovare Diego nella sua nuova casa.

Mercoledì

Grazie al fondamentale apporto di Ciro, Costantin viene arrestato, ma non confessa i suoi rapporti con Prisco. Vittorio e Alex si abbandonano ad un momento di vera e propria passione. Un involontario scambio di medicinali causa diversi problemi a Otello.

Giovedì

Il gesto provocatorio di Franco Boschi nei confronti di Gaetano Prisco potrebbe avere delle conseguenze molto gravi, sopratutto per Angela e Bianca. Rientrato a Napoli, Roberto Ferri deve fare i conti con la propria coscienza.

Venerdì

Giovanni Landolfi prova a mettere in atto una strategia contro Balan e Gaetano Prisco. La questione del padrino per il piccolo Lorenzo crea tensione tra Guido e Mariella. Chi lo battezzerà?