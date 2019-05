Un posto al sole: la scoperta della paternità del piccolo Lorenzo è vicina

Un posto al sole: Guido sta per scoprire che Lorenzo è suo figlio

Un posto al sole. La situazione riguardante Mariella, Guido, Salvatore e il piccolo Lorenzo sembra essersi placata da qualche tempo. I primi due continuano a stare insieme anche se dovranno fare i conti con il tormentato ritorno di Cinzia. Questa sembra essere sempre più disperata e Guido cercherà di esserle d’aiuto. In tutto questo Mariella tornerà ad essere gelosa della sua perenne rivale in amore? Questo lo scopriremo tra pochissime puntate come sempre in onda su Rai Tre tutte le sere dal lunedì al venerdì. Salvatore Cerruti, dopo essere stato alle prese con il web e il sito di conoscenze continua a sperare che Mariella non riveli a Guido la verità sulla paternità del piccolo Lorenzino.

Guido sarà il padrino di Lorenzo nel giorno del battesimo?

Come ci anticipa il sito Tv Soap ecco che tra non molte settimane ci sarà il battesimo del piccolo Lollo. In precedenza abbiamo avuto modo di assistere alle continue discussioni tra Mariella e Salvatore per via della decisione di madrina e padrino nel giorno del tanto atteso battesimo. In tutto ciò sembrerà subentrare ancora una volta l’intera famiglia di Cerruti, ovvero Bice, l’ormai famosa sorella. Ma per quale motivo tutto questo accadrà? Ebbene si, pare proprio che la decisione sopra citata non è ancora giunta al termine. Sarà Guido a fare da padrino a Lorenzo, cosi come deciso da Mariella qualche settimana fa?

Guido è vicino alla verità su suo figlio Lorenzo. Come la prenderà?

Dunque, pare proprio che il comandante Del Bue stia per venire a conoscenza di tutta la verità. Come la prenderà dopo aver scoperto che la sua amata Mariella ha mentito per tutto questo tempo? Sicuramente ne vedremo delle belle e le accese discussioni non tarderanno ad arrivare.