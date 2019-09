Un posto al sole, Claudia Ruffo: “Ecco perché non lascerò mai la soap”

Un posto al sole: Angela Poggi non intende lasciare la soap di Rai Tre

Un posto al sole. Claudia Ruffo, attrice che presta il volto all’ormai famosa Angela Poggi, si racconta in una lunga intervista sulla rivista settimanale Diva e Donna. La donna, come ogni appassionato della soap ben saprà, veste i panni della moglie di Franco Boschi sin dall’inizio della messa in onda che risale al lontano 1996. Per la Ruffo, come per tutti gli attori della soap, Un posto al sole è diventata una vera e propria famiglia dalla quale non intende separarsi per nessun motivo al mondo. Proprio di questo parla l’attrice nel colloquio con il giornalista. Ecco, di seguito, alcune parole della donna e qualche piccola anticipazione sul suo inconfondibile personaggio.

Claudia Ruffo racconta il suo personaggio in Un posto al sole

Come sopra anticipatovi, Claudio Ruffo spiega il perché del suo non volersi allontanare dal set napoletano: “Essendo napoletana, Un posto al sole è un lavoro che mi assorbe ma lascia anche il tempo per affacciarmi su altre cose. Sarebbe stupido, per me, abbandonarlo, è il mio mondo da quando ero una ragazzina”, poi ancora aggiunge: “Non sarebbe lasciare un lavoro, ma una vera e propria famiglia”. In merito al tempo che le occupa la soap, Claudia racconta: “Dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì”.

Angela Poggi e il suo lavoro sul set

“Si arriva sul set, si legge la parte e subito si va in scena a recitarla. Infatti ho imparato a sviluppare tutte le potenzialità della memoria breve”. Questa la preparazione sul set di Un posto al sole raccontata dall’attrice napoletana. Ricordiamo che il suo personaggio vive col marito Franco Boschi e con la loro unica figlia Bianca. Attendiamo le prossime puntate per scoprire novità su Angela Poggi e tutto il resto del cast.