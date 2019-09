Un posto al sole, Claudia Ruffo: matrimonio finito, il nuovo amore è Roy

Un posto al sole, Angela Poggi: la vita privata di Claudia Ruffo

Nuova vita per Claudia Ruffo, tra le attrici più amate di Un posto al sole. L’interprete di Angela Poggi ha annunciato sulle pagine del settimanale Diva e Donna la fine del suo matrimonio con Mario Cirino Pomicino, nipote dell’ex ministro Paolo. I due erano sposati dal 2013 e hanno una figlia, Ginevra, che oggi ha 5 anni. La rottura non è recente ma è avvenuta un anno fa, tanto che sia Claudia sia Mario hanno oggi dei nuovi compagni con i quali sono tornati a sorridere. Proprio sulla rivista edita da Cairo Editore la Ruffo ha presentato il nuovo amore: si tratta di Roy, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il nuovo fidanzato della 39enne è il direttore marketing per Medio Oriente, Africa ed Europa meridionale di un cantiere navale finlandese che costruisce yacht a vela di lusso.

Claudia Ruffo e le dichiarazioni sul nuovo fidanzato

“Io e Roy ci siamo incontrati nel periodo delle feste di Natale, lo scorso anno. Nel rispetto dei tempi che ci sono parsi consigliabili, solo adesso mi sento pronta a vivere pubblicamente quest’incontro. Nella mia città si sapeva già da qualche mese e il mio ex marito ha a sua volta una nuova compagna, quindi è il momento giusto per mostrarci alla luce del sole”, ha spiegato Claudia Ruffo di Un posto al sole. “È una storia inaspettata: non avrei mai potuto immaginarla dopo la fine del mio matrimonio. Roy mi ha preso per il suo essere: è un uomo di animo buono e io capisco subito se c’è questa dote, così come riconosco lontana un miglio una persona arida”, ha aggiunto l’attrice, presente nella soap opera napoletana fin dagli inizi, ovvero dal 1996.

Claudia Ruffo e il fidanzato Roy: amore alla luce del sole

Oggi Claudia è più che mai felice accanto a Roy, tanto che ha cominciato a postare le prime foto social col nuovo fidanzato. Un amore, quello tra i due, travolgente e inaspettato, che sta lasciando il segno giorno dopo giorno. Tanti auguri!