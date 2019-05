Un posto al sole, Marina Giordano svela: “Ci sarà una novità familiare”

Un posto al sole: Nina Soldano si racconta in un’intervista

Un posto al sole. Marina Giordano può ritenersi una vera e propria veterana della famosissima soap di Rai Tre. L’ormai più che nota imprenditrice è da considerare uno dei volti più amati di Un posto al sole. Determinata come poche e sempre pronta a lottare per prendersi quello in cui più crede. A proposito di quanto appena detto, l’attrice che la interpreta, Nina Soldano, si lascia intervistare dalla rivista settimanale Nuovo e, nel farlo, svela curiose anticipazioni in merito al futuro del suo personaggio sia in campo familiare che in quello professionale. Cosa accadrà a Marina Giordano nelle prossime puntate di Un posto al sole? A detta della stessa attrice, per assistere a qualche novità dobbiamo attendere ancora un po’.

Marina Giordano contro Alberto Palladini

Nina Soldano, a proposito della soap e del suo momento di grande tensione con l’avvocato Palladini, dice: “D’ora in poi terranno banco le liti e la lotta per il potere nei cantieri con Alberto Palladini. Marina combatterà con le unghie e con i denti per averla vinta sul rivale. Ne vedrete delle belle. Io e l’attore che lo interpreta, Maurizio Aiello ci stiamo divertendo davvero molto, ma non finirà qui”. Chi segue Un posto al sole conosce bene l’attrito che c’è tra i due imprenditori. Chi l’avrà vinta?

Tante novità nella vita familiare di Maria Giordano

“Dopo averla vista nelle vesti di mamma e nonna negli ultimi anni, nei prossimi mesi ci sarà per lei un’altra bella novità familiare”. Questo quanto rilasciato dall’attrice che presta il volto all’acerrima ma affascinante madre di Elena Giordano. Chissà a cosa realmente si riferisce Nina quando parla di novità familiare. Un nuovo amore arriverà a stravolgere la sua vita dopo Roberto Ferri? Non ci resta che attendere nuove avvincenti puntate della longeva soap.