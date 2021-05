Un passo dal cielo 7 si farà? Le prime indiscrezioni

Un passo dal cielo 6 giunge al termine della sua trama. Dopo aver accompagnato il pubblico di Rai 1 per otto appuntamenti e serate all’insegna del divertimento, delle vicende intricate delle vite dei suoi personaggi e del mistero nella sua narrazione, la fiction si appresta a concludere anche la sesta stagione.

La longeva serie tv ancora una volta ha fatto centro. E gli ascolti che ha registrato ne sono una vera e propria prova. La Lux Vide è riuscita, nonostante le rivoluzioni fatte sia al titolo che alla trama stessa, ad affezionare i telespettatori. È stato un rischio. Tanti infatti sono stati i cambiamenti a cui i produttori della serie sono andati incontro.

Dal cambio di location, alla morte di Emma, personaggio cruciale e fondamentale delle precedenti stagioni. Al ritorno di alcuni personaggi, come Manuela, sorella del commissario Vincenzo alle nuove entrate, un esempio è il personaggio di Serena Iansiti, Carolina. Per non parlare della splendida sigla.

E anche gli ascolti parlano chiaro. Le prime due puntate sono state le più viste. Oltre 5 milioni di telespettatori sono rimasti incollati alla tv – 5.154 000 il 1 aprile per il 22,5% e 5.294 000 l’8 aprile per il 22,6%. Dopo una leggera flessione verso più di 4 milioni di telespettatori per gli episodi successivi, la settima puntata ha conquistato giovedì 13 maggio i 5.015.000 di spettatori per con il 23,2% di share. Dei bei numeri dunque.

Stasera alle ore 21.25 su Rai Uno ci sarà l’ottava puntata di cui qui le anticipazioni. In ogni caso, quello che tutti ci stiamo chiedendo è se ci sarà una settima stagione di Un passo dal cielo ed eventualmente cosa si sa sulla successiva stagione.

Un passo dal cielo, ci sarà una settima stagione?

In realtà non c’è motivo alcuno di non pensare che i produttori di Un passo dal cielo non stiano pensando a dare un proseguo alle vicende di Francesco Neri e i suoi amici e colleghi. Gli ascolti, come visto, sono molto buoni. Ci sono quindi tutti i presupposti per dare il via a una settima stagione.

Lo stesso Daniele Liotti, protagonista della fiction, ha rivelato in un’intervista a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano: “Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che Lux Vide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla”

Non ci è dato sapere ancora quindi che piega prenderà la narrazione e quando inizieranno le riprese, qualora si volesse procedere con Un passo dal cielo 7. Tuttavia, le dichiarazioni dell’attore e i risultati della fiction fanno ben sperare.

Non resta che rimanere sintonizzati nei prossimi mesi per conoscere qualche dettaglio in più.