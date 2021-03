Un passo dal cielo: Liotti spiega perché è finita tra Emma e Francesco

By

Il promo di Un passo dal cielo 6 – I guardiani ha svelato l’assenza di Emma, interpretata da Pilar Fogliati, nella stagione che andrà in onda dal 1 aprile su Rai 1 in prima serata. Una perdita importante all’interno della serie tv, un personaggio tanto amato che ha fatto sognare i telespettatori appassionati della fiction. Sì, perché Francesco Neri, che ha il volto di Daniele Liotti, ed Emma rappresentavano il vero amore, quello che dura anche a dispetto delle incomprensioni e dei problemi.

Tuttavia, qualcosa è andato storto. Nel promo si capisce che un evento piuttosto grave ha colpito Emma per sempre. Si vede una scena in cui Francesco la saluta di fronte ad una sua foto. È facile intuire che la ragazza non ci sia più. Ma a darne certezza è lo stesso attore protagonista Daniele Liotti che racconta a Telesette cosa è successo all’amore della vita della guardia forestale.

“Emma non c’è più. L’aneurisma che la minacciava se l’è portata via. Francesco ha elaborato il lutto. Chiusa la palafitta sul lago di Braies, lascia la Forestale e va a vivere in un rifugio d’alta montagna sulle Cinque Torri, complesso montuoso delle Dolomiti venete”

Allo spettatore, dunque, verrà servita la tragedia ormai compiuta. Senza se e senza ma. Il personaggio di Francesco Neri subisce quindi un’evoluzione radicale che lo porta a tagliare i ponti con il suo passato. In primis, attraverso un vero e proprio trasferimento, in secundis cambiando prospettiva di vita e abbandonando la sua stessa professione.

Ma non è finita qui. Emma avrà sempre una parte speciale nel cuore di Francesco e la porterà sempre con sé. Cercherà inoltre di esaudire il suo ultimo desiderio che lo condurrà in Slovenia. A raccontarlo è lo stesso Daniele Liotti a Telesette:

“Per lui [Francesco Neri n.d.r.] è tempo di rinascere esaudendo il desiderio di Emma di portare un branco di lupi in Slovenia. Francesco rivivrà tanti ricordi ed Emma sarà sempre presente nei flashback come ispirazione”

Emma, quindi, sparirà attivamente dalle vicende della storia di Francesco Neri, ma sarà comunque presente nella narrazione della fiction attraverso i flashback. Tuttavia siamo abituati a vedere il personaggio della guardia forestale come cupo e triste di fronte alle tragedie. Infatti, nelle precedenti stagioni l’uomo ha sempre vissuto quanto di negativo gli accadeva in maniera molto profonda.

Inaspettatamente stavolta non sarà così. Neri sarà invece aperto alla vita e pronto a ricominciare. Anche a scapito dell’amicizia con i suoi amici, che di conseguenza dovrà abbandonare. Ma le cose cambieranno e presto l’ex guardia forestale si troverà coinvolto in un nuovo caso.