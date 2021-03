Un passo dal cielo 6: quando inizia e tutte le anticipazioni

Sta per tornare una delle fiction più apprezzate e longeve del panorama Rai. Stiamo parlando di Un passo dal cielo che è ormai arrivata alla sua sesta stagione. Nel corso del terzo appuntamento della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, durate la pubblicità, su Rai 1 è andato in onda il promo per annunciare l’arrivo imminente delle nuove puntate.

Sul web circolano già le prime informazioni sulla tanto attesa sesta stagione. La fiction che racconta le avventure e le vicende del Corpo Forestale di San Candido, dovrebbe partire dal 1 aprile 2021. Tutto ciò salvo variazioni di palinsesto. Le puntate trasmesse sempre in prima serata su Rai Uno saranno 8. Rispettando questa programmazione la serie tv dovrebbe finire entro il 20 maggio. Nel frattempo la stessa rete si prepara a lanciare un’altra fiction evento sul genio di Leonardo da Vinci, dal titolo Leonardo.

Un passo dal cielo 6, tutte le novità

Tanti sono gli elementi innovativi che compongono i nuovi episodi di Un passo dal cielo. In primo luogo era già circolata notizia secondo cui la fiction cambierebbe titolo, diventando Guardiani del cielo. Un azzardo che mostra una cesura tra le vecchie stagioni dell’apprezzata serie tv e la nuova. Un segno probabilmente delle sorprendenti vicende che colpiranno il protagonista della serie, Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti.

E poi ancora tra le novità ritorni e volti nuovi, ad iniziare da Giusy Buscemi nei panni di Manuela, sorella del commissario Vincenzo Nappi e presente nella terza stagione della fiction. Tra le new entry ci saranno anche Anna Dalton, Serena Iansiti ed Aurora Ruffino.

Ritornano ovviamente nella serie anche Gianmarco Pozzoli nei panni del simpatico assistente capo di polizia Huber Fabricetti e Jenny De Nucci nel ruolo di Isabella Ferrante, figlia di Adriana, innamorata di Klaus. E non manca uno dei protagonisti, il commissario Vincenzo Nappi interpretato da Enrico Ianniello.

Si spostano anche le riprese, che si sono concluse intorno verso la metà di dicembre 2020. Dal Trentino Alto Adige al Veneto. Tra le nuove location di Un passo dal cielo 6 ci saranno i paesaggi di Lozzo Atesino, Valbona con in particolare il suo splendido Castello, in provincia di Padova; di Monte Piana che appartiene alle Dolomiti di Sesto; e le bellezze di Auronzo di Cadore in provincia di Belluno. Queste sono solo alcune delle meraviglie che faranno da sfondo alle vicende dei protagonisti della fiction Rai che metterà in evidenza i luoghi più suggestivi del Veneto.

Per quanto riguarda la trama invece tutto è ancora molto nebuloso. Tuttavia, sul web si apprende che la narrazione subirà delle variazioni. Francesco Neri non sarà più un forestale, piuttosto un civile che cercherà di preservare una boscaglia millenaria da una pericolosa minaccia. Il suo obiettivo? Proteggere il territorio da chi vuole arricchirsi sfruttando un giacimento di nichel.