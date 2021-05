Un passo dal cielo 6: anticipazioni dell’ultima puntata

By

Cosa succederà nell’episodio finale della longeva fiction? Ecco tutti i dettagli in previsione del ottava serata

Le avventure dei protagonisti di Un passo dal cielo 6 – I guardiani stanno per concludersi. Dopo la puntata di questa sera, la sesta, il 20 maggio la fiction di Rai 1 arriverà al suo finale di stagione.

Nonostante le novità di quest’ultima stagione, ad iniziare dalla sigla che è cantata da Chiara Galiazzo per finire con il cambio di location delle riprese, la Rai ha fatto di nuovo centro. Infatti, anche il mutamento della trama, molto più soft rispetto alle stagioni precedenti, è riuscito a coinvolgere ancora una volta i telespettatori più appassionati della fiction.

La serie tv sui Guardiani delle montagne è riuscita a tenere incollato il pubblico stabilmente, riuscendo a rimanere sempre sulla linea del 20% di share o giù di lì. Ancora una volta, dunque, un ottimo risultato per la longeva fiction che ad oggi è alla sua sesta stagione. La prossima settimana, intanto, potremo scoprire se ce ne sarà una settima.

Al di là di tutto, anche la mancanza di alcuni attori principali come Emma, interpretata da Pilar Fogliati è stata ben modulata attraverso i vari flashback che hanno permesso ai telespettatori di abituarsi al distacco con alcuni personaggi. Anche i ritorni ed i nuovi arrivi hanno portato freschezza alla trama. Un esempio è Serena Iansiti, che presta il volto a Carolina. Ha sconvolto di fatto la vita di Vincenzo. E poi ancora la presenza di Giusy Buscemi, alias Manuela nella fiction. Un personaggio portante assieme ad uno dei migliori amici di Francesco.

E proprio questi due personaggi saranno i protagonisti dell’episodio finale della sesta stagione di Un passo dal cielo 6 – I guardiani. Infatti, succederà qualcosa che metterà in crisi il rapporto con Neri.

Un passo dal cielo 6, ottava puntata: la trama

Cosa accadrà nell’ultimo episodio di Un passo dal cielo 6 – I guardiani? A quanto pare è molto probabile che l’ex guardia forestale Francesco Neri subirà un tradimento proprio dai suoi amici più cari, Manuela e Vincenzo.

Per il marito di Emma infatti sarà tempo di bilanci, non proprio positivi. Verrà infatti a conoscenza di un segreto che i fratelli Nappi condividono. Questo destabilizzerà Francesco tanto da mettere in dubbio la fiducia nei loro confronti e da iniziare ad avere dei seri dubbi.

Un lato positivo però ci sarà. Le circostanze lo aiuteranno a domare la sua rabbia e iniziare finalmente un nuovo capitolo della sua vita, più sereno. Ciò gli permetterà di mettere da parte le tragedie che lo hanno accompagnato nel suo percorso.