Un passo dal cielo 6: numero puntate, cast, location, repliche, trama

Da giovedì 1 aprile verrà trasmesso su Rai 1 in prima serata la sesta stagione di Un passo dal cielo dopo uno stop di due anni. La fiction continua ad essere una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Inoltre, è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena.

Dopo 10 anni di distanza dalla prima stagione, la serie tv con protagonista Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, continua ad essere ancora seguitissima. Per questo motivo, l’appuntamento con I Guardiani, sottotitolo aggiuntivo di questa sesta stagione, si protrarrà per 8 serate.

Di conseguenza, salvo variazioni di palinsesto, Un passo dal cielo 6 dovrebbe concludersi giovedì 20 maggio.

Chi sono gli attori

Nel cast, le conferme saranno Daniele Liotti nei panni del protagonista, l’affascinante ex comandante della Forestale Francesco Neri. E poi ancora Enrico Ianniello nel ruolo del commissario Vincenzo Nappi, Gianmarco Pozzoli in quello del simpatico assistente capo di polizia Huber Fabricetti e Jenny De Nucci in Isabella Ferrante. Non mancherà anche Pilar Fogliati con i flashback su Emma.

Tra i ritorni del passato, invece, ci sarà Giusy Buscemi nelle vesti di Manuela Nappi, sorella del commissario che torna nelle Dolomiti per sposarsi. Mentre tra le new entry: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Anna Dalton, nuova compagna del commissario Nappi; Luca Chikovani nei panni di Enrico Costa, ragazzo di 18 anni tanto misterioso quanto fragile.

E con la partecipazione di Aurora Ruffino, che sembrerà una ninfa dei boschi nel ruolo della bellissima Dafne e Carlo Cecchi che interpreterà Christoph, istituzione tra la gente del luogo e amico di vecchia data di Francesco Neri.

Dove è stata girata

Le riprese si sono spostate dal Trentino al Veneto. Tra le nuove location ci sarà il complesso montuoso delle Cinque Torri, il lago di Misurina, le Tre Cime di Lavaredo. E poi ancora il comune di San Vito di Cadore, il lago di Mosigo Borca di Cadore e i dintorni di Cortina d’Ampezzo.

A queste meraviglie si aggiungono i paesaggi di Lozzo Atesino, Valbona con il suo Castello, in provincia di Padova e Monte Piana che fa parte delle Dolomiti di Sesto. In più le bellezze di Auronzo di Cadore in provincia di Belluno.

Le repliche

Sono già disponibili su Rai Play i primi due episodi della serie, caricati in anteprima il 30 marzo. Tutti gli altri saranno visibili di volta in volta sulla stessa piattaforma, in concomitanza con la messa in onda di Un passo dal cielo 6.

La trama

Novità per la trama di Un passo dal cielo. Il commissario Vincenzo Nappi e Huber sono stati trasferiti a San Vito di Cadore. Francesco, invece, ha abbandonato la sua baita sulle Dolomiti per andare ad abitarne una sulle montagne delle Cinque Torri, lontano dal suo passato. Infatti, dopo essersi sposato con Emma, l’amore della sua vita, la ragazza è morta per l’aneurisma da cui era affetta. Il suo ultimo desiderio era portare un branco di lupi in Slovenia e l’ex guardia forestale ha deciso di coronare il sogno della sua amata.

Ma qualcosa cambia i suoi piani. Nel bosco millenario è stata trovata una miniera di nichel e le scavatrici lo stanno sventrando per guadagno di una compagnia australiana nonostante l’impatto ambientale devastante e l’opposizione degli abitanti. La situazione si complica quando vicino al giacimento viene ritrovato il corpo di una donna in fin di vita, Dafne, e Francesco vede una bambina misteriosa vestita di bianco con dei fiori che assomiglia ad una ninfa dei boschi.

Neri non potrà rimanere indifferente e si batte per entrambe le situazioni, noncurante che tutto ciò gli farà capire qualcosa in più sulla morte di Emma. Al commissario Nappi invece l’arduo compito di indagare sul tentato omicidio di Dafne. Quest’ultimo si cura della figlia Mela da solo perché Eva lo ha abbandonato per la carriera. Ma ora accanto a lui c’è la sua nuova compagna Elda. Tuttavia, l’incontro con Carolina metterà a dura prova il loro rapporto. Questa si fa pagare come eco consulente dai ricchi annoiati organizzando catering e consigliando sessioni di yoga con le capre.

Nel frattempo proprio a lei Elda affiderà il matrimonio di Manuela, sorella di Nappi, che si sposerà a breve con il fidanzato Antonio, di cui non dice tutto. Oltre a ciò Vincenzo deve curarsi anche di Isabella, di nuovo tra due fuochi: da un lato Giorgio con cui sogna di aprire un ranch e dall’altro Enrico, misterioso figlio del manager che sta costruendo la miniera. Anche lui, infatti, nasconde un doloroso segreto.