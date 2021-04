Un medico in famiglia Elena: Domiziana Giovinazzo è diventata mamma

By

Fiocco azzurro per la giovane attrice, lontana da qualche anno dal mondo dello spettacolo

Un medico in famiglia

È nato il primo figlio di Domiziana Giovinazzo. La giovane ricopriva nella serie tv il ruolo di Elena Martini, la figlia di Lele (Giulio Scarpati) e Alice (Claudia Pandolfi). Classe 2000 la Giovinazzo ha recitato nelle ultime quattro stagioni: la prima volta sul set aveva appena dieci anni. Successivamente ha avuto una breve apparizione ne L’onore e il rispetto, con protagonista Gabriel Garko.

Domiziana Giovinazzo ha dato il lieto annuncio su Instagram, dove è seguita da ben 132 mila follower. La 21enne ha mostrato uno scatto della manina del neonato e ringraziato tutti per gli auguri e i regali ricevuti. Al piccolo è stato dato il nome di Lorenzo. Durante la gravidanza, che ha lasciato tutti senza parole, la Giovinazzo ha più volte rimarcato che questo figlio è stato fortemente cercato.

Domiziana Giovinazzo è legata ad un ragazzo di quattro anni più grande che non lavora nel mondo dello spettacolo. I due convivono già da tempo a Roma e nonostante l’età hanno deciso di allargare la famiglia con il piccolo Lorenzo. Nei progetti della coppia anche il matrimonio e altri figli. Lorenzo non resterà l’unico erede di Domiziana.

In passato Domiziana Giovinazzo ha vissuto una storia d’amore dietro le quinte di Un medico in famiglia. Tra un ciak e un altro si è infatti innamorata del collega Riccardo Alemanni, che nella fiction Rai interpretava il ruolo di Tommy Martini, figlio del cugino di Lele Lorenzo al quale prestava il volto Flavio Parenti.

Domiziana Giovinazzo e Riccardo Alemanni sono stati legati per un paio d’anni, dal 2016 al 2018. Poi, come succede spesso a quell’età, i due hanno presto strade differenti. E la piccola Elena è cresciuta, ha trovato un amore decisamente più importante e oggi è mamma.

Non è chiaro se dopo la nascita di Lorenzo la Giovinazzo tornerà a recitare: da tempo la sua carriera è in stand by. Molto probabilmente, visto che ha cominciato a recitare da bambina, la ventenne ha preferito dedicarsi allo studio e alla vita privata.

Continua a recitare, invece, Aurora Giovinazzo, la sorella minore di Domiziana, anche lei baby attrice oggi giovane adulta. Aurora ha compiuto 18 anni qualche tempo fa. Accanto all’attività di attrice, Aurora porta avanti pure il lavoro di ballerina. È infatti specializzata in salsa e bachata.