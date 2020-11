Un medico in famiglia Elena: l’attrice Domiziana Giovinazzo è incinta

La “figlia” di Lele e Alice è cresciuta: oggi ha 20 anni ed è in attesa del suo primo figlio, che nascerà in primavera

Cicogna in volo sul set di Un medico in famiglia, fiction cult di Rai Uno conclusa nel 2016 dopo ben dieci stagioni. L’attrice Domiziana Giovinazzo è in dolce attesa. La giovane ricopriva nella serie tv il ruolo di Elena Martini, la figlia di Lele (Giulio Scarpati) e Alice (Claudia Pandolfi). Classe 2000 la Giovinazzo ha recitato nelle ultime quattro stagioni: la prima volta sul set aveva appena dieci anni. Successivamente ha avuto una breve apparizione ne L’onore e il rispetto, con protagonista Gabriel Garko.

Sul suo account Instagram Domiziana Giovinazzo ha dato il grande annuncio: è incinta del suo primo bambino. Un bebè fortemente cercato con il compagno, che è quattro anni più grande e non fa parte del mondo dello spettacolo. I due convivono già da tempo a Roma e nonostante l’età hanno deciso di allargare la famiglia.

In passato Domiziana Giovinazzo ha vissuto una storia d’amore dietro le quinte di Un medico in famiglia. Tra un ciak e un altro si è infatti innamorata del collega Riccardo Alemanni, che nella fiction Rai interpretava il ruolo di Tommy Martini, figlio del cugino di Lele Lorenzo al quale prestava il volto Flavio Parenti.

Domiziana Giovinazzo e Riccardo Alemanni sono stati legati per un paio d’anni, dal 2016 al 2018. Poi, come succede spesso a quell’età, i due hanno presto strade differenti. E la piccola Elena è cresciuta, ha trovato un amore decisamente più importante e ora è pronta a diventare mamma.

Via Instagram Domiziana Giovinazzo ha mostrato il pancione, che cresce sempre più. L’attrice è in attesa di un maschietto e il parto è previsto per marzo 2021. Top secret, per il momento, il nome scelto dai futuri genitori. Domiziana è però sicura di una cosa: il primogenito non resterà a lungo figlio unico.

Non è chiaro se dopo il parto la Giovinazzo tornerà a recitare: da tempo la sua carriera è in stand by. Molto probabilmente, visto che ha cominciato a recitare da bambina, la ventenne ha preferito dedicarsi allo studio e alla vita privata.

Continua a recitare, invece, Aurora Giovinazzo, la sorella minore di Domiziana, anche lei baby attrice oggi giovane adulta. Aurora ha compiuto 18 anni qualche tempo fa. Accanto all’attività di attrice, Aurora porta avanti pure il lavoro di ballerina. È infatti specializzata in salsa e bachata.