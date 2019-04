Un medico in famiglia, in arrivo la nuova serie? Milena Vukotic: “Spero che qualcuno si decida”

Ci sarà una nuova stagione di Un Medico in Famiglia? In tanti sono coloro che se lo chiedono. Dopo l’ultimo episodio della decima stagione, andato in onda nel 2016, tutti i fan della serie italiana si chiedono se potranno tornare a seguire le avventure dell’amata famiglia Martini. I telespettatori italiani lo sperano, ma da quanto sembra non ci sono buone notizie all’orizzonte. A fornire nuove informazioni è ancora una volta Nonna Enrica, ovvero Milena Vukotic. Raggiunta dal settimanale Vero ha tolto ogni dubbio in merito, affermando che da quanto lei ne sappia Un Medico in Famiglia 11 non si farà. Così lancia un messaggio ai pieni alti per far sì che arrivino nuove puntate. L’attrice romana, attuale protagonista di Ballando con le stelle, ha anche parlato della sua esperienza nel dance show condotto da Milly Carlucci e ricordato l’amico e collega Lino Banfi.

Milena Vukotic parla di Un medico in Famiglia e su Lino Banfi: “Un grandissimo amico”

L’ex interprete di Un Medico in Famiglia è tornata a parlare della serie televisiva di Raiuno e sulla possibilità di un ritorno sul piccolo schermo, afferma: “Non è prevista una nuova serie, anche se visto che il pubblico continua a chiedere nuove puntate della fiction, spero che qualcuno si decisa ad accontentarlo”. E su Nonno Libero? Sul compagno di set Lino Banfi, con cui ha condiviso la maggior parte delle scene, spende delle belle parole d’amicizia: “Ancora oggi per me rappresenta un grandissimo amico”.

Milena Vukotic: cosa pensa la sua famiglia della partecipazione a Ballando con le stelle

Milena Vukotic è una delle grandi protagoniste di Ballando 2019, dove alla veneranda età di 84 anni sta letteralmente conquistando tutti. Coreografia dopo coreografia, anche grazie a Simone di Pasquale che ha “preteso al suo fianco”, l’attrice è già tra i papabili vincitori, almeno secondo i bookmaker. Quando le viene chiesto cosa hanno detto i suoi parenti della scelta di partecipare allo show di ballo del sabato sera, dice che l’hanno presa per matta. Però è convinta di una cosa: “La vita è più bella quando la sia affronto anche con un pizzico di follia”.