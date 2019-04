Milena Vukotic a Ballando con le Stelle: la richiesta a Milly

Ballando con le Stelle: Milena Vukotic ha fatto una richiesta a Milly Carlucci

Milena Vukotic sta lasciando il segno all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Nonostante l’età – ben 84 anni – l’attrice nota soprattutto per i film di Fantozzi e per la fiction Un medico in famiglia continua a stupire coreografia dopo coreografia. Con Simone Di Pasquale, ballerino presente nel programma da tempo, la Vukotic è riuscita a instaurare fin dalla prima puntata una bella complicità e sintonia. Dettagli che si notano in pista, dove Milena e il suo insegnante incanto tutti, che sia un valzer o una rumba. L’attrice è felice di tutto questo e soprattutto del fatto che Milly Carlucci abbia accettato una sua particolare richiesta prima dell’inizio dello show.

Milena Vukotic ha realizzato un sogno con Simone Di Pasquale

Prima di entrare a tutti gli effetti nel cast di Ballando con le Stelle, Milena Vukotic ha preteso di ballare con Simone Di Pasquale. Ebbene sì, l’interprete è da tempo una fan del format e del ballerino e ha dunque chiesto a Milly Carclucci di essere affiancata al danzatore romano, ex fidanzato storico di Natalia Titova. “Ballando con Simone ho realizzato un mio sogno. Sono una sua grande ammiratrice fin dai tempi in cui Ballando con le Stelle lo guardavo solo in tv. Ero incantata, oltre che dalla sua bravura, dal garbo, dall’ironia, dalla dolcezza che aveva con tutte le sue partner”, ha ammesso la Vukotic al settimanale Di Più.

Milena Vukotic felice di ballare con Simone Di Pasquale

“Quando ho accettato l’invito di Milly Carlucci, la prima cosa che le ho detto è stata: “Vorrei poter ballare con Simone”. Da lui imparo moltissimo: sulla pista da ballo è il mio sostegno fidato, il mio compagno ideale”, ha aggiunto Milena Vukotic. L’ottuagenaria è sposata da tempo, da ben quindici anni, con lo storico del cinema Alfredo Baldi. La coppia non ha figli: come confessato dalla diretta interessata, la Vukotic ha dedicato tutta la sua vita al lavoro, che le ha sempre regalato grandi soddisfazioni.