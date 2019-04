Milena Vukotic figli: “È il prezzo che ho dovuto pagare”

Ballando con le stelle, Milena Vukotic si racconta: l’intervista

Tra i volti noti di Ballando con le stelle Milena Vukotic è sicuramente una di quelli che, tra il pubblico, gode di maggiore notorietà e simpatia. I ruoli ricoperti in passato come attrice (dalla consorte del ragionier Ugo Fantozzi a nonna Enrica in Un Medico in Famiglia) hanno fatto si che diventasse un volto storico della TV italiana. Milena, che a ben 83 anni si è rimessa in gioco nello show di Milly Carlucci, ha alle spalle una carriera incredibile che, tuttavia, le è costata non pochi sacrifici. Per il suo lavoro, ha raccontato per esempio in un’intervista rilasciata a Grand Hotel, ha rinunciato ad avere una famiglia e dei figli, ed è una cosa che ancora oggi rimpiange.

Milena Vukotic confessa: “Ho dedicato tutta la vita al lavoro, per questo non ho avuto figli”

Milena Vukotic, durante la sua intervista, ha ripercorso gli anni migliori della sua carriera ed ha parlato anche dei suoi obiettivi futuri. A Ballando con le stelle non vuole sconti. Le critiche? Le ha messe in conto e non la spaventano. L’unica cosa di cui oggi è dispiaciuta, difatti, non ha a che fare con le sue scelte professionali, piuttosto, riguarda la sua vita privata. “Non ho avuto figli e mi dispiace molto“, ha dichiarato. “È il prezzo che ho dovuto pagare per aver dedicato tutta la mia vita al lavoro”.

Milena Vukotic e le sue aspettative su Ballando con le stelle: “Desidero fare bella figura”

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle Milena Vukotic, con il suo terzo posto in classifica, è riuscita a portare a casa un buon risultato. Tra i suoi obiettivi imminenti, come ha dichiarato lei stessa a Grand Hotel, vi è infatti quello di riuscire a fare bene nel programma di Milly Carlucci. “Desidererei fare bella figura qui a Ballando”, ha affermato. E fino ad ora, visti i risultati, le cose non sono andate poi così male.