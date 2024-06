Ultimo-Jaqueline: prime foto del pancione e commenti dolcissimi

Tra le coppie più amate dell’ultimo periodo c’è sicuramente quella formata da Ultimo e Jaqueline Di Giacomo. I due sembrano incarnare l’amore che tutti vorrebbero, soprattutto da quando hanno annunciato di aspettare un bambino. La lieta notizia si sospettava già da qualche mese, anche se nessuna foto del pancino era trapelata. Dopo il momento magico in cui il cantante e la fidanzata hanno rivelato di essere in dolce attesa, ora arrivano i primi scatti della gravidanza, pubblicati dalla stessa Jaqueline. Lei è bellissima e tra i suoi commenti e quelli dei fan, il web scoppia di amore.

Non è passata nemmeno una settimana da quando, sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha fatto salire la sua Jaqueline per annunciare che presto la loro famiglia si allargherà. La scena ha presto fatto il giro del web, emozionando tutti, fan e non.

Così, finalmente, il pubblico ha avuto la conferma di un rumor che girava già da tempo: Ultimo e Jaqueline diventeranno presto genitori. Nonostante l’amaro in bocca per l’assenza della madre Heather Parisi – che non vuole sapere nulla della figlia – la giovane imprenditrice è circondata da amore ed è ovviamente felicissima di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita.

Proprio per questo, a pochi giorni dall’annuncio ufficiale, la ragazza ha finalmente condiviso con i suoi followers le prime foto del pancione. Negli scatti, pubblicati su Instagram, Jaqueline appare in costume a bordo piscina in Sicilia con il grembo in bella vista.

La giovane è raggiante e nelle sue storie commenta il carossello di foto da lei pubblicato. Le parole condivise rivelano tutta l’ironia della ragazza, mostrando anche la dolcezza con la quale sta affrontando la gravidanza.

I commenti di Jaqueline e dei fan

Jaqueline scherza sulle sue voglie, spiegando che con la pasta al sugo e il pistacchio che sta mangiando, il bambino nascerà “roscio” e “magari anche con gli occhi verde pistacchio“.

Poi, riferendosi al compagno Niccolò, si chiede come reagirà quando, tra qualche anno, lei e suo figlio si racconteranno i segreti in inglese, visto che ha intenzione di insegnargli la lingua.

Ad essere dolci però, non sono solo le parole della stessa Jaqueline. Dopo aver pubblicato le foto del pancione infatti, la ragazza è stata travolta dall’amore dei fan, che felici hanno commentato il post con auguri e apprezzamenti sulla coppia, tra “la mamma e il papà più belli del mondo” e un “bellissimi, mi sono innamorata di voi due insieme“.