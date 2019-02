Ultimo da Fiorello, esplode il gossip sull’ex fidanzata Federica: “Si rincontreranno”

Ultimo a Radio Deejay, il cantante ospite di Fiorello a Il Rosario della sera

Ultimo ospite di Fiorello a Radio Deejay: il secondo classificato di Sanremo 2019, e ci perdoni se lo sottolineiamo un po’ troppo spesso, alla fine ha deciso di prendere parte alla trasmissione radiofonica. Nell’accoglierlo, Fiorello ha subito scherzato sulla polemica: “Secondo classificato al Festival di Sanremo, primo classificato al televoto”. Il conduttore ha poi detto che il voler vincere e la protesta contro il meccanismo di voto ci può stare, soprattutto a vent’anni. Non è stata una vera intervista comunque, più che altro una chiacchierata fra due amici, ma chi segue Il Rosario della sera saprà già che è questa la formula della trasmissione radiofonica. Per esempio, hanno ricordato la sua ex fidanzata Federica: “Eravamo venuti insieme”, ha detto Ultimo. Fiorello ha raccontato un aneddoto di tre mesi fa, quando erano andati insieme sempre ospiti da lui.

Ultimo tornerà a Sanremo? “Adesso ci rilassiamo un po’”

Sulla rottura, Ultimo ha detto: “Eh beh oh, finisce la vita può finire pure l’amore”. Ma prima di tutto ciò, Fiorello ha voluto chiedere se tornerà a Sanremo. Questa la risposta del cantante: “Adesso magari ci rilassiamo un po’, poi in futuro si vedrà”. A proposito della polemica con i giornalisti, il conduttore ha spiegato che avrebbero sdrammatizzato e non approfondito più di tanto. Con la solita ironia che lo contraddistingue, in segno di pace tra Ultimo e i giornalisti, ha chiesto al suo ospite di cantare un brano dei Thegiornalisti. Insomma, è stata una chiacchierata come abbiamo già detto, nessun vero accenno alla polemica dopo Sanremo 2019. Fiorello farà da paciere anche tra i giornalisti e Il Volo, che intanto hanno risposto duramente agli insulti? Magari sì, dato che ha aperto la puntata proprio parlando del trio che è stato pesantemente offeso dalla sala stampa.

Ultimo da Fiorello, esplode il gossip sull’ex fidanzata Federica: “Faccelo sapere quando farete pace”

Poi ci sono state delle domande per conoscerlo meglio. Così il cantante ha raccontato del suo incontro con Vasco Rossi: “Quando l’ho incontrato mi ha fatto ‘E tu saresti?’. E poi ‘Sei molto bravo, sei molto bravo'”. Poi hanno parlato del ritratto presente sul suo profilo Instagram e della passione di Niccolò Moriconi per Peter Pan. Infine, il cantante ha detto che gli piacerebbe vivere in una casetta sperduta tra il verde e sul lago. In Austria magari, ha aggiunto. Fiorello non ha saputo fare a meno di tornare su Federica, la sua ex fidanzata: “Le ha dedicato una canzone. Lasciali soffrire, ma poi si rincontreranno. Faccelo sapere quando farete pace, quando tornerete insieme”. Gli ha anche chiesto se lei sarà presente al concerto dell’Olimpico e qui Ultimo ha sorpreso tutti dicendo: “Ci sarà, ci sarà”. Avrà solo voluto chiudere il discorso? Oppure ci sarà il ritorno di fiamma?