Ultimo: fan lo insegue in mare aperto, reazione epica [VIDEO]

Mentre si concedeva un po’ di relax sulla sua barca, Ultimo ha assistito ad un vero e proprio atto di coraggio da parte di un super fan che ha deciso di raggiungere a nuoto la barca del cantante, solo per potersi fotografare insieme a lui. Dalla barca Ultimo grida: “Sei matto!” e assiste inerme alla nuotata del fan che, pian piano, raggiunge l’imbarcazione e riesce a salire. Il cantante con grande gentilezza lo accoglie e si fa fotografare. Poi, preoccupato per l’eccessiva distanza dalla spiaggia, gli dice che gli avrebbe dato un passaggio a riva. Il fan ringrazia emozionato ed abbraccia il suo idolo esclamando: “Ti adoro!”.

Ultimo conferma la sua grande disponibilità con i fan e non perde occasione di dimostrare il rispetto per chi lo segue. La scena è molto dolce anche perché il giovane fan teme persino che il telefono, a seguito della lunga nuotata, possa essersi rotto. Il cantante però recupera subito il cellulare e, verificato il funzionamento, scatta il selfie che immortala l’ironica situazione. Possiamo dire che Ultimo stia vivendo un periodo decisamente positivo. Non solo i suoi concerti fanno puntualmente il pienone ma, soprattutto, sembrerebbe confermata la recente notizia della gravidanza di Jacqueline Luna, sua fidanzata e figlia di Heather Parisi.

Ecco l’ironica traversata a nuoto del fan di Ultimo:

Ultimo e Jacqueline: la storia d’amore con la figlia di Heather Parisi

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline Luna, secondogenita di Heather Parisi. Tanto bene che, molto probabilmente, presto avranno un bebè. Si vocifera che possa essere un maschietto (per saperne di più vedi anche Ultimo, Jacqueline “è incinta: Heather Parisi non vuol vedere il bebè”). I due si sono conosciuti su Instagram durante la pandemia nel 2020 ed è stato un colpo di fulmine per entrambi. Tanto che, da quel momento, non si sono più lasciati.

Lei, Jacqueline, ha una storia travagliata con la famosa mamma, con la quale non parla più da anni. Heather Parisi, in una recente intervista a Belve, il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, ha dichiarato di non sapere chi sia Ultimo sancendo definitivamente la rottura con la figlia. Quest’ultima ha prontamente dichiarato di dissociarsi da qualsiasi dichiarazione avesse fatto la mamma. Speriamo che il bimbo in arrivo, qualora la gravidanza venisse confermata, possa portare un po’ di pace tra le due donne!