Ultimo e la fidanzata, luna di miele da sogno: ecco dove è volata la coppia

Per Jacqueline Luna Di Giacomo, 21 anni, e Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, 25 anni, l’amore continua. E procede a gonfie vele, sulle spiagge del Messico. La star romana e la figlia di Heather Parisi sono volati in Centro America come loro stessi hanno reso noto dai rispettivi profili Instagram.

Baci, coccole, abbracci e mare: è questa la ricetta dei due giovanotti che hanno allacciato la love story poche settimane fa. Era infatti lo scorso marzo quando entrambi dichiaravano al mondo di essersi innamorati, uscendo allo scoperto e confermando quanto già la cronaca rosa del Bel Paese aveva ipotizzato.

Jacqueline è la secondogenita di Heather Parisi, 61 anni compiuti lo scorso 27 gennaio, ed è nata dalla passata relazione della ballerina con il noto medico Giovanni Di Giacomo. Attualmente la 21enne si divide tra Roma e gli Stati Uniti, dove studia recitazione. Mamma Heather invece abita ad Hong Kong da circa 10 anni, assieme al marito Umberto Maria Anzolin (attivo nel mondo imprenditoriale). La coppia ha avuto due gemelli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria, nati nel 2010. La primogenita della Parisi, Rebecca Jewel, è invece nata nel 1994 dalla relazione della danzatrice con l’ex marito Giorgio Manenti.

In passato si è sussurrato che Rebecca e Jacqueline non avessero un rapporto idilliaco con la madre. Quel che si sa con certezza è che entrambe non vivono con lei, avendo preferito restare in Italia assieme ai rispettivi padri. Per quel che riguarda la love story tra Ultimo e Luna Di Giacomo, la Parisi non ha esternato alcuna dichiarazione, optando, almeno per il momento, per il non rilasciare alcun commento sul legame sentimentale stretto dalla figlia e dal cantante.

Ultimo, polemiche dopo il concerto al Colosseo

Ultimo, di recente, si è esibito in un concerto al Colosseo. Naturalmente non c’è stato pubblico, per via delle restrizioni anti Covid. L’evento è però stato trasmesso in streaming: prezzo del biglietto virtuale, 10 euro. Peccato che diversi utenti non siano riusciti a collegarsi alla piattaforma che ha mandato in onda l’iniziativa per via di alcuni problemi tecnici sopraggiunti. Sul web sono montate le polemiche.