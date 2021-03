Ultimo fidanzato con Jacqueline: la reazione di Heather Parisi, il retroscena

Roberto Alessi svela perché Heather non si pronuncia per ora sulla relazione tra sua figlia e il cantante

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, da qualche giorno è uscito allo scoperto, dichiarando al mondo l’amore provato per Jacqueline Luna Di Giacomo. La love story è molto chiacchierata dalla cronaca rosa in quanto il giovane romano è uno dei cantanti più noti del panorama musicale italiano, mentre la ragazza che gli ha rapito il cuore ha una madre altrettanto celebre in Italia, vale a dire Heather Parisi. A proposito: perché mamma Heather, sempre molto attiva sui social, non ha ancora speso nemmeno una parolina sull’amore appena sbocciato di cui è protagonista il suo frutto d’amore? Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero Quotidiano, nella rubrica che tiene sulla testata milanese, ‘Alta Portineria’, ha cercato di dare risposta alla domanda e…

“La mamma non si è espressa, pare, sul loro amore (i rapporti sembra non siano dei migliori, ma lei preferisce glissare). Lui è un cantautore amatissimo, due Sanremo fa ha cantato I tuoi particolari, e anche se si chiama Ultimo è tra i primi a essere trasmesso ovunque. Si amano alla follia, e lei, più che laconica di solito, posta foto e dediche sul suo Instagram: quando un amore è grande lo si annuncia”. Così Alessi, che torna a sussurrare di un rapporto non proprio idilliaco tra mamma e figlia.

La voce non è del tutto nuova: già nei mesi scorsi il gossip nostrano ha sostenuto che Jacqueline e Rebecca, le due prime figlie della Parisi, proprio con lei, la mamma, avrebbero degli attriti. Le due giovani (Jacqueline ha 21 anni, Rebecca 26), nate da padri differenti (la fidanzata di Ultimo è figlia dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo, Rebecca di Giorgio Manenti) non hanno mai commentato la vicenda, preferendo la privacy sull’argomento. Fatto sta che a oggi la Parisi e le due ragazze stanno a migliaia di km di distanza: le giovani infatti sono di base in Italia, mentre la ballerina statunitense vive in Cina con il marito Umberto Maria Anzolin (la coppia ha accolto due gemelli Dylan ed Elizabeth).

Ultimo e Jacqueline, l’amore decolla

La cronaca rosa ha cominciato qualche giorno fa a sussurrare che tra il cantante e la figlia di Heather ci fosse del tenero e che qualcosa stesse bollendo in pentola. E ci ha azzeccato visto che i due, dopo il proliferare del gossip, hanno scelto di uscire allo scoperto, ufficializzando la relazione. Niccolò, prima di fidanzarsi con la Di Giacomo, ha vissuto una lunga love story con Federica. Love story naufragata nei mesi scorsi.