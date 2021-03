Ultimo e Jacqueline (figlia di Heather Parisi) stanno insieme: è ufficiale

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, fa coppia con Jacqueline Luna Di Giacomo: ora è più che ufficiale visto che sono stati i diretti interessati ad uscire allo scoperto su Instagram, ritraendosi in alcuni scatti romantici che tolgono ogni dubbio sulla loro situazione sentimentale. Il gossip circolato nei giorni scorsi trova quindi conferma. Il portale Very Inutil People è stata la prima agenzia a riportare lo scoop assicurando che l’artista e la figlia di Heather Parisi stessero insieme. La notizia si è rivelata fondata.

News nella news è che Ultimo, ufficializzando il legame con la ragazza, ha di fatto reso noto di aver archiviato definitivamente la love story con Federica, giovane con la quale ha vissuto un pezzo di vita. Evidentemente il rapporto è naufragato definitivamente nei mesi scorsi (si parlò di ritorno di fiamma tra i due durante il primo lockdown nazionale, quello di marzo e aprile 2020).

Che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era capito sempre monitorando i profili social di Jacqueline e Niccolò, che di recente hanno pubblicato delle foto relative a una giornata trascorsa in barca; la medesima, però mancava la ‘pistola fumante’, ossia uno scatto che li ritraesse assieme. Scatto che Ultimo e la Di Giacomo hanno provveduto a divulgare nelle scorse ore.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Hether Parisi nonché nuova fidanzata di Ultimo

Jacqueline ha 21 anni ed è nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Per la ballerina italo-americana si tratta della seconda figlia. La primogenita è Rebecca, nata dal matrimonio naufragato con Giorgio Manenti. La Parisi ha poi accolto altri due gemelli, Dylan ed Elizabeth, frutti d’amore avuti dall’attuale marito Umberto Anzolin. I bambini, che oggi hanno dieci anni, vivono in Cina con i genitori.

Jacqueline e Rebecca invece sono rimaste in Italia non seguendo la madre e restando accanto ai rispettivi padri. In passato il gossip aveva mormorato di presunti rapporti tesi tra le due ragazze e mamma Parisi; le dirette interessate non hanno mai confermato tale voce.