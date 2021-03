Ultimo Niccolò Moriconi, la nuova fidanzata è la figlia di Heather Parisi?

Colpo di scena nella vita privata di Ultimo, vero nome Niccolò Moriconi. Secondo quanto riporta Very Inutil People il cantante avrebbe archiviato l’intensa e lunga relazione con Federica (alla quale ha dedicato il brano sanremese I tuoi particolari) e sarebbe andato avanti con un’altra affascinante coetanea. Non una qualsiasi bensì la figlia di Heather Parisi.

Proprio così: pare che Jacqueline Luna Di Giacomo e Nicolò abbiano trascorso una romantica giornata in barca. A testimoniarlo anche i rispettivi profili Instagram. Sia la figlia di Heather Parisi sia Ultimo hanno condiviso delle storie con il medesimo scenario. Delle foto nelle quali i due non escono allo scoperto ma mostrano la stessa imbarcazione e lo stesso mare.

Al momento i diretti interessati non hanno né commentato né smentito le indiscrezioni. Difficilmente Ultimo si sbottonerà sulla situazione: l’ex vincitore di Sanremo Giovani 2018 è sempre stato molto restio a parlare della sua sfera sentimentale. Preferisce raccontarsi attraverso le sue canzoni, che sono sempre profonde e mai scontate.

Ad oggi non è chiaro quando sia di fatto iniziata questa frequentazione tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. Potrebbe, però, diventare una storia importante. Jacqueline ha 21 anni ed è nata dalla relazione tra Heather Parisi e l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo.

Per la ballerina italo-americana si tratta della seconda figlia: dal matrimonio naufragato con Giorgio Manenti Heather ha avuto la primogenita Rebecca. La Parisi ha poi avuto altri due gemelli, Dylan ed Elizabeth, dall’attuale marito Umberto Anzolin. I bambini, che oggi hanno dieci anni, vivono in Cina con i genitori.

Rebecca e Jacqueline, invece, sono rimaste in Italia con i rispettivi padri. Qualche anno fa si era parlato di rapporti tesi tra le due ragazze e Heather Parisi ma le dirette interessate non hanno mai confermato. Ultimo, invece, non avrebbe più recuperato il rapporto con la sua ex fidanzata storica Federica.

Qualche mese fa qualcuno aveva parlato di un ritorno di fiamma tra Nicolò e Federica, complice il primo lockdown. Ma un anno dopo Moriconi è andato avanti e ora è pronto a guardare al futuro in compagnia della dolce Jacqueline, che non fa parte del mondo dello spettacolo.