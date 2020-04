Ultimo Niccolò Moriconi e Federica, è ancora amore: quarantena insieme

Il cantante Ultimo e Federica in quarantena insieme: ultimi gossip su Niccolò Moriconi

Continua la storia d’amore tra Niccolò Moriconi, vero nome del cantante Ultimo, e Federica. Complice questo difficile periodo di quarantena l’artista romano ha ritrovato la sua ex fidanzata. Come rivela Very Inutil People, la coppia sta trascorrendo questi mesi complicati insieme, nella stessa casa. La prova schiacciante è arrivata da Instagram, dove Niccolò e Federica hanno postato delle foto nelle quali viene mostrato lo stesso balcone. Foto separate ma che non lasciano dubbi: c’è ancora feeling tra i due. La loro relazione ha avuto una battuta d’arresto negli scorsi mesi a causa dei numerosi impegni del vincitore di Sanremo Giovani 2018 ma l’emergenza Coronavirus ha stravolto le loro vite e spinto Ultimo e Federica a regalare un’altra chance al loro amore. Un amore grande, immenso, racchiuso in alcune delle canzoni più belle di Ultimo tra cui la famosa I tuoi particolari, che per un soffio non ha trionfato a Sanremo 2019.

La storia d’amore tra Ultimo Niccolò Moriconi e Federica

La relazione tra Ultimo e Federica è costellata di passione, litigi e alti e bassi. Una liaison che ha dato a Niccolò Moriconi tanto materiale per le sue splendide canzoni, molte delle quali raccontano proprio l’immenso sentimento che da anni lo lega a Federica, una semplice studentessa universitaria. La prima rottura è avvenuta nel 2017 ma la crisi è rientrata l’anno dopo grazie anche a I tuoi particolari, una dedica importante ed emozionante per Federica.

Terza opportunità per Ultimo Niccolò Moriconi e Federica

La coppia è scoppiata di nuovo lo scorso gennaio, quando Ultimo non si è presentato alla festa di compleanno della fidanzata per i numerosi impegni di lavoro. Ora la terza chance: sarà la volta buona?