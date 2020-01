Ultimo, Niccolò Moriconi e Federica si sono lasciati di nuovo: il gossip

News e gossip sul cantante Ultimo: è finita di nuovo tra Niccolò Moriconi e la fidanzata Federica?

Non c’è pace in amore per Ultimo, il cantante Niccolò Moriconi. Stando agli ultimi gossip è giunta di nuovo al capolinea la storia d’amore con Federica. Una storia molto importante per il talentuoso romano, che su questa tormentata relazione ha scritto numerose canzoni tra cui “I tuoi particolari”, che per un soffio non ha vinto il Festival di Sanremo 2019. Secondo quanto sussurra Very Inutil People, Ultimo non si è presentato alla 22esima festa di compleanno di Federica, avvenuta qualche giorno fa in un noto locale di Roma. Grande assente proprio Nicolò che, tra l’altro, non pubblica più foto social in compagnia della ragazza da mesi. Non solo: i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Nuova crisi tra Niccolò e Federica o vera e propria rottura?

Ultimo e i problemi con la vita privata dopo il grande successo musicale

“Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice. Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”, ha dichiarato lo scorso anno Ultimo, subito dopo la rottura con Federica. Niccolò Moriconi non ha mai svelato i motivi che l’hanno allontanato dalla sua dolce metà e la giovane non si è mai esposta sulla faccenda. Nonostante il successo di Ultimo, infatti, Federica non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione sul suo (ex?) fidanzato.

Dopo la vittoria mancata a Sanremo continua il successo di Ultimo

In attesa di sapere di più sulla sua vita privata, Ultimo si prepara a degli appuntamenti importanti. La prossima estate Niccolò Moriconi sarà di nuovo in tour nei principali stadi italiani mentre il suo ultimo album continua ad essere uno dei più venduti e ascoltati.