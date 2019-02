Ultimo a ruota libera: l’ex fidanzata, i talent e come è cambiato dopo il successo

Ultimo cantante news: la reazione dell’ex fidanzata Federica a I tuoi particolari

Non è una novità: I tuoi particolari, la canzone che Ultimo ha presentato al Festival di Sanremo 2019, è dedicata all’ex fidanzata del cantante, Federica. I due si sono amati per diverso tempo ma qualche mese fa, causa i numerosi impegni del romano, la rottura è stata inevitabile. “Come ha preso questa canzone la mia ex? Penso che abbia avuto effetto, che sarà stata apprezzata”, ha detto Niccolò Moriconi al settimanale Chi. “Ho scritto quello che mi mancava di un rapporto che è finito”, ha precisato il 22enne. Che, dopo tanto successo, ha una visione un po’ pessimistica del suo futuro sentimentale: “Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice. Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”.

Ultimo non ha superato il provino per X Factor e Amici

A differenza di altri cantanti della scena musicale attuale, Ultimo non ha mai partecipato a un talent show. Il suo trampolino di lancio è stato Sanremo Giovani, dove ha vinto nel 2018 con la canzone Il ballo delle incertezze. In realtà Niccolò ha provato ad entrare sia ad X Factor sia ad Amici ma non ha mai superato le selezioni. “Ho provato la strada dei talent prima a 16 e poi a 18 anni, ma è andata male, credo sia stato il destino, se fosse andata bene allora sarebbe andata male dopo”, ha sottolineato Moriconi.

Poi un’osservazione su questo genere televisivo: “L’unica pecca dei talent, partendo dal presupposto che non ne ho mai parlato male anche perché sono usciti artisti validi, è che danno troppo spazio all’interpretazione e poco a chi è autore. Non posso vedere dieci puntate di cover e poi, alla fine, un inedito o solo una canzone che si porta avanti per tutto il programma. Forse con me non ha funzione perché io scrivo e la mia voce non è così particolare rispetto alle cose che scrivo”.

Ultimo si sente cambiato dopo il successo di Sanremo Giovani

“In tante cose mi sento cambiato. Mi sento più instabile e insicuro, mi sembra di avere più incertezze anche se sento che l’equilibrio sta per arrivare”, ha ammesso Niccolò Moriconi.