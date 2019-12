Ultimo: Mara Venier fa una confessione inaspettata sul cantante

Le parole di Mara Venier sul cantante Ultimo a Domenica In

Mara Venier è tornata a parlare di Ultimo, uno dei cantanti rivelazione degli ultimi anni. La conduttrice ha menzionato Niccolò Moriconi durante l’intervista a Tiziano Ferro a Domenica In. È stato l’artista di Latina a tirare in ballo il collega più giovane, elogiando il suo talento e la sua musica, che si contraddistingue nell’attuale scenario musicale italiano. Zia Mara ha ammesso di avere un contatto diretto con l’artista di San Basilio, con il quale c’è grande affetto e ironia. “Ci scriviamo sempre, ridiamo molto insieme”, ha assicurato la Venier a Tiziano e al suo pubblico. Sono lontani dunque i dissapori dell’ultimo Festival di Sanremo, quando Ultimo non si è presentato alla puntata di Domenica In che segue la finale della kermesse.

Lo scorso febbraio Ultimo non si è presentato a Domenica In

Dissapori, del resto, spariti già all’epoca: dopo quell’assenza – che tanto ha fatto discutere e dovuta alla polemica per la vittoria di Mahmood – Ultimo ha chiamato Mara Venier per scusarsi. “L’unico che mi ha chiamata è stato Ultimo, una telefonata molto carina, mi ha chiesto scusa. A differenza degli altri che potevano chiamare, è una persona educata, ha telefonato e questo io l’ho apprezzato. Chi non si è presentato non ha avuto rispetto per il pubblico, non per me”, ha raccontato lo scorso febbraio la conduttrice.

Le parole di Tiziano Ferro a Domenica In su Ultimo

“Ultimo mi strappa il cuore quando canta: è stata la più bella sorpresa di quest’anno. In un panorama musicale un po’ plastico alla fine è arrivato lui. Parlando di cose semplici ha vinto tutto, se lo merita”, ha ribadito Tiziano Ferro, che già in passato aveva lodato parecchio Niccolò Moriconi. Ci sarà presto un duetto tra i due artisti?