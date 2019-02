Ultimo, il bel gesto nei confronti di Mara Venier: “L’ho apprezzato”

Ultimo e il bel gesto nei confronti di Mara Venier: la conduttrice felice a Domenica In

Nel corso della puntata di Domenica In del 17 febbraio, Mara Venier fa sapere al pubblico di aver ricevuto una telefonata di Ultimo. Quest’ultimo ha preferito non prendere parte alla puntata speciale del Festival di Sanremo, che vedeva alla conduzione proprio Mara. La presentatrice ha subito fatto notare il suo grande dispiacere di fronte all’assenza del giovane cantante. Ora la Venier rivela di avere ricevuto una telefonata da parte di Ultimo. Il giovane cantante ha chiamato la conduttrice con lo scopo di scusarsi per la sua assenza. “L’unico che mi ha chiamata è stato Ultimo, una telefonata molto carina, mi ha chiesto scusa”, confessa oggi Mara. La Venier dichiara di essere molto contenta di aver ricevuto questa telefonata e definisce il giovane cantante come una persona davvero educata. Gli ospiti in studio chiedono alla conduttrice cosa si sono detti durante questo loro confronto. Mara, però, preferisce tenere per sé la conversazione con Ultimo. Secondo la Venier non occorre rivelare i dettagli di questa telefonata, che l’ha resa felice.

Ultimo chiama Mara Venier dopo la puntata speciale del Festival di Sanremo

Ma Ultimo non era l’unico assente alla puntata speciale di Sanremo. Infatti, altri concorrenti del Festival hanno preferito non prendere parte all’intervista con Mara. Pare che questi artisti, come Niccolò, siano rimasti scontenti della classifica finale che ha visto trionfare Mahmood con Soldi. Tante sono le polemiche nate dopo la finale del Festival, ma Mara ci tiene a precisare che nessuno, fatta eccezione per Ultimo, le ha chiesto scusa. “A differenza degli altri che potevano chiamare, è una persona educata, ha telefonato e questo io l’ho apprezzato. Chi non si è presentato non ha avuto rispetto per il pubblico, non per me”, dichiara la Venier.

Ultimo colpisce Mara Venier dopo Sanremo: “Una lunga telefonata”

Bel gesto quello di Ultimo nei confronti di Mara Venier. La conduttrice è molto contenta e fa sapere a tutti che il giovane cantante le ha detto “cose molto sensate” durante questa “lunga telefonata”. Una conversazione, quella tra Niccolò e la presentatrice, speciale. La presentatrice, però, mostra il suo disappunto sul comportamento degli altri artisti che non hanno preso parte alla puntata speciale.