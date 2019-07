Mara Venier difende Ultimo, è caos su Instagram: le parole dopo un video

Ultimo difeso da Mara Venier dopo un video pubblicato su Instagram

Ricorderete tutti che Ultimo è finito al centro delle polemiche dopo Sanremo 2019 a causa del suo attacco tutt’altro che velato a Mahmood che intanto – come avrete saputo sicuramente – è riuscito a mietere record su record con la sua chiacchieratissima Soldi. Forse per questo motivo molti lo hanno criticato aspramente anche sotto a un post pubblicato su Instagram da Mara Venier; la conduttrice aveva condiviso con i suoi follower il video del concerto a cui era stata senza immaginare però che sarebbero stati non in pochi a commentare negativamente il cantante. Un commento in particolare ha scatenato la reazione da parte della conduttrice: “Un ragazzino saccente e indisponente – questo si legge nel commento –. Ma ora l’Italia è così…”.

Mara Venier non ha dubbi: “Ultimo artista grande grande…”

Dopo le tantissime critiche rivolte alla follower, ovviamente scadute talvolta in offese e insulti vari, Mara ha voluto prendere le parti di Ultimo dicendo che “mi spiace contraddirti ma @ultimopeterpan è un grande grande artista… ma grande grande…”. Un po’ esagerate, diciamocelo, le parole della conduttrice, visto che Ultimo è ancora agli inizi della sua carriera, per quanto siano inizi tutt’altro che negativi; Mara però è una conduttrice che non ha filtri ed è evidente che con poche frasi ha voluto mostrare a tutti la grande stima che nutre nei confronti del secondo classificato di Sanremo. Stima che era evidente in realtà sin dal commento postato dopo aver condiviso il video: “Sei grande amore de zia – queste le parole della Venier –. Ieri sera mi hai regalato grandi emozioni e mi sono sentita una quindicenne…”.

Periodo d’oro per Mara Venier dopo il gran ritorno a Domenica In

Tante emozioni dunque per la conduttrice della domenica di Rai Uno che quest’anno più che mai può dirsi soddisfatta del suo lavoro in televisione, essendo riuscita a farsi valere sulla concorrenza di Barbara d’Urso che allo stesso tempo, diciamo anche questo, non può dirsi affatto delusa dai risultati ottenuti. Ultimo insomma è solo una delle tante belle note di questo periodo che Mara sta vivendo alla grandissima. Vi lasciamo al video da lei condiviso, con il link al post per poter partecipare alla discussione scatenatasi su Instagram: