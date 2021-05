Ulisse chiude per bassi ascolti: Rai1 sostituisce Alberto Angela

Le nuove puntate della nuova edizione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta non hanno brillato in termini di ascolti. È questa la sentenza presa dal primo canale della Tv di Stato che ha deciso di chiudere il programma e rimandare a data da destinare le altre puntate previste. Il primo appuntamento è stato trasmesso il 21 aprile scorso facendo registrare 3.388.000 spettatori pari al 14,96% di share, numeri che sono calati nella seconda puntata a 3.190.000 spettatori pari al 13,90%, mentre la terza puntata del 5 maggio 2021 2.883.000 spettatori pari al 12,90% di share. Ascolti tv che la Rai ha deciso di non ritenere consoni per un prodotto così importante di divulgazione scientifica e culturale. Le due rimanenti puntate restano, al momento, congelate. Occorre ragionare e capire bene quando trasmetterle di nuovo, tenendo in considerazione sia la giusta collocazione che faccia bene alla trasmissione stessa che alla rete stessa.

Blogo fa sapere che Ulisse – Il Piacere della Scoperta non andrà in onda mercoledì 12 maggio non andrà in onda. Alberto Angela è stato sostituito da Montalbano. Proprio sul Commissario la Rai va sempre sul sicuro. Nonostante le numerose repliche assicura ottimi ascolti in termini di share e pubblico. Per la precisione sarà trasmesso l’episodio un Diario del ’43. Questo, per la prima volta, è stato trasmesso nel 2019 in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, ottenendo 10.150.000 spettatori, per uno share del 43,3%.

I cambi di palinsesto si rendono necessari per tutelare una trasmissione come quella di Alberto Angela, ma anche per questioni di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle reti, in un quadro, anche per la televisione pubblica, che tenga conto anche degli ascolti e della composizione del pubblico.

Moltalbano al posto di Ulisse: la decisione di Rai1 per far risalire gli ascolti

Il Commissario Montalbano era stato scelto martedì scorso per contrastare l’incontro Manchester City- Psg in onda su Canale 5. In termini di ascolti ha fatto di più la replica dell’episodio L’Altro Capo del Filo, 4.172.000 telespettatori con il 17,75% di share, rispetto alla partita di Champions League seguita da 4.231.000 spettatori con il 16,3% di share.

Con Un Diario del ’43, Rai1 si assicurerà la prima serata e trionferà sul diretto competitor? Lo scopriremo tra qualche giorno non appena usciranno i dati Auditel.