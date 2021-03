Montalbano chiude? Zingaretti ammette: “Mi trovo a vivere in un limbo”

La notizia della chiusura de Il Commissario Montalbano ha creato non poca preoccupazione nei suoi affezionati telespettatori. Il prodotto di maggior successo della storia di Rai Fiction si avvia verso la fine con l’ultimo episodio inedito trasmesso il prossimo 8 marzo 2021. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv Luca Zingaretti non ha confermato la chiusura di Montalbano e ha ammesso che tutto è ancora in fase di decisione. L’attore ha spiegato che tornare su un set dove non c’erano più tutti i suoi punti di riferimento è stato fonte di grande tristezza. In quest’ultimo anno, in particolare, la pandemia segnato tanto il loro animo ed è come se il tempo si fosse fermato:

“Mi trovo in un limbo. Quando il lutto per le perdite dei colleghi e di Camilleri sarà elaborato e la vita avrà ricominciato a correre dopo la pandemia vedremo se e come tornare sul set”

Ma cosa vedremo l’8 marzo 2021 ne Il Metodo Catalanotti su Rai 1, film tratto dal terzultimo romanzo dello scrittore siciliano Andrea Camilleri? Salvo Montalbano perderà la testa per una donna e cambierà vita. Non sarà più fedele alla sua terra, alla sua casa, agli uomini con cui lavora, alle sue nuotate mattutine e alla sua amata. Livia, infatti, verrò tradita e il personaggio interpretato da Zingaretti cadrà in tentazione. Come raccontato da Luca, quando a Vigata arriverà Antonia Nicoletti bella e di rara sensualità, interpretata da Greta Scarano, il Commissario entrerà in crisi e le dirà parole mai pronunciate prima:

“Vuole stare solo con lei giorno e notte, è disposto a chiedere il congedo, a lasciare Vigata, le sue abitudini e Livia. Il suo è un vero e proprio terremoto emotivo che mi ha fatto saltare sulla sedia”

In attesa di capire di capire quale sarà il futuro del suo Montalbano, Zingaretti ha un altro motivo per festeggiare: l’enorme successo di pubblico ottenuto con la fiction Le Indagini di Lolita Lobosco, una fiction dove Luisa Ranieri interpreta un vicequestore e di cui lo stesso attore è uno dei produttori. Da marito e da collega si è detto molto felice per lei e crede da sempre nella sua bravura e nella sua bellezza. Pensa, inoltre, che negli anni la Ranieri si sia conquistata la fiducia del pubblico: