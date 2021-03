Ascolti tv 28 febbraio 2021: crolla Non è la d’Urso. Lolita Lobosco domina

Crolla lo show di Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5. Stravince la fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri. Domenica In vola al 19,4 di share. Tutti i dati

La prima serata di domenica 28 febbraio 2021 ha visto primeggiare Le Indagini di Lolita Lobosco. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, serie tv con Luisa Ranieri in onda su Rai 1 è stata vista da 6.849.000 telespettatori, pari al 29,8% di share. La scorsa settimana il debutto è stato visto da 7.535.000 spettatori segnando il 31,8% Live – Non è la d’Urso, se la scorsa settimana aveva registrato il 12,2 di share e 2.022.000 telespettatori, con la puntata di ieri è crollato all’11,7 di share e 1.894.000 spettatori. Barbara d’Urso ha aperto la puntata del suo show in maniera insolita. Dopo aver taciuto sui social ha commentato in tv il tweet di Nicola Zingaretti che ha mostrato la sua solidarietà per la notizia della chiusura di Live. Il tweet in questione ha scatenato dibattito, ma anche qualche frecciatina ironica.

La conduttrice ha ringraziato il politico e tutti quelli che la pensano come lui, si è detta orgogliosa di fare in modo che la politica sia comprensibile anche a coloro che sono lontani dal politichese. Tanti gli argomenti affrontati nel corso della serata, tra i quali la macchina della verità di Maria Teresa Ruta che avrebbe confermato un tradimento ai danni dell’ex marito Goria e l’accusa a Giulia Salemi di essere una ragazza che importuna uomini sposati. Su Rai 3 non è andato in onda Che Tempo che Fa perché Fazio si è operato. Al suo posto, la puntata speciale di Report ha raccolto 1.444.000 spettatori pari ad uno share del 5,8%. Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti ha segnato il 5,6% con 1.411.000 spettatori nella prima parte e il 6,5% con 842.000 spettatori nella seconda.

Ascolti tv ieri, domenica 28 febbraio: sempre bene Domenica In. Fialdini vince su d’Urso

Su Rai 1 Mara Venier è volata al 19,4% di share. Domenica In è stata seguita nella prima parte da 3.267.000 telespettatori. Nella seconda, invece, sono stati 2.621.000 spettatori, pari al 17,4% di share a vedere le interviste ad Albano, Elettra Lamborghini, Rocco Casalino e l’imitazione di Barbara d’Urso. Francesca Fialdini ha vinto contro il diretto competitor Domenica Live: sono stati 2.185.000 spettatori, 13,7% di share, a seguire Da Noi… A Ruota Libera. La d’Urso al pomeriggio ha registrato il 12,2% di share con 1.766.000 spettatori nella presentazione, il 13,2% di share con 2.114.000 spettatori nel programma e alla fine 1.799.000 spettatori e il 10,1% di share.