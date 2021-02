Maria Teresa Ruta, Goria tradito? Macchina verità della d’Urso conferma

La scorsa settimana Maria Teresa Ruta a Live-Non è la d’Urso ha rifiutato di incontrare Amedeo Goria. La concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip aveva spiegato, in quell’occasione, di evitarlo per rispetto del suo attuale compagno Roberto Zappulla e si è detta restia a instaurare un nuovo rapporto con lui. Barbara d’Urso è riuscita nel miracolo: a Live, infatti, ha fatto incontrare i due ex coniugi. La giornalista ha spiegato di avere perdonato i tradimenti dell’ex circa sette volte, di due donne non era certa e non voleva sapere nulla:

“I primi tradimenti facevano barcollare la mamma dei nostri figli, poi barcollare la giornalista, la donna e il personaggio pubblico che c’è in me. Sognavo una famiglia con tanti figli. Gian Amedeo e Guenda non percepivano nulla di tutto questo”

Come confermato nel corso della trasmissione di Barbara d’Urso, Goria ha tradito Maria Teresa Ruta con donne che nel corso degli anni sono diventate famose e conosciute. Inoltre il giornalista sportivo, in pensione da qualche settimana, ha confermato anche di avere avuto un flirt con la Del Santo:

“Ci sono delle persone meno adatte al matrimonio e alla fedeltà, non puoi non provarci con Lory Del Santo”

Si è detto emozionato l’uomo di rivedere la sua ex moglie. Negli ultimi anni si sono allontanati, vorrebbe avere con lei un rapporto più sollecito per programmare il loro futuro, anche professionale. Dal canto suo, l’ex moglie ha affermato di aver creduto molto nel suo amore con Amedeo Goria e nel matrimonio. La figlia Guenda, anche lei presente in studio, ha raccontato che per strada la fermano e le persone credono ancora che ci sia un sentimento vivo e reciproco tra i suoi genitori.

Capitolo corteggiatori di Maria Teresa Ruta. Dopo le sue rivelazioni fatte al GF Vip, come quella volta in cui uscì con il divo francese Alain Delon e quando rifiutò la proposta di un post serata con il principe Alberto Monaco, è stata fortemente attaccata da Alba Parietti, Simona Tagli e da Cecilia Capriotti che l’ha definita stratega. La d’Urso ha deciso di sottoporla alla macchina della verità dell’Alabama.

Il poligrafo ha confermato che la Ruta ha raccontato la verità su tutte le questioni, compresa su Francesco Baccini con il quale avrebbe avuto qualcosa in più che una semplice amicizia. All’improvviso c’è stato un colpo di scena: alla domanda “Hai mai tradito Amedeo Goria?”, la showgirl ha risposto di no ma è stata smentita:

“Io non l’ho tradito, è un falso. Mi sono messa con Roberto prima del divorzio, non stavo con Amedeo da almeno sei anni”

Davvero Maria Teresa Ruta ha tradito Amedeo Goria quando stava con lui?