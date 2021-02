Grande Fratello Vip, Capriotti su Maria Teresa Ruta: “È una stratega”

La permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip è stata piuttosto breve rispetto a molti altri concorrenti. La showgirl è convinta che la sua vena ironica l’abbia penalizzata. Intervistata dal magazine Chi ha ammesso: “Sei fossi stata più strategica avrei detto: ‘Non ho la tata, non ho la donna di servizio’, ma la mia vena divertente e divertita non sarebbe uscita”. L’attrice voleva farsi notare per la sua leggerezza e simpatia, non durare una settimana in più. In più occasioni, al GF Vip, Cecilia si è messa contro Maria Teresa Ruta. Ha definito la giornalista come una donna di mezza età che ancora si mette in discussione e piace. In effetti detiene il record di ventidue nomination superate in cinque mesi di reality, può contare sul grande supporto e affetto del pubblico:

“È una stratega. Era stata bravissima a fare quella scenata pazzesca che le persone hanno associato a me, anche se non ero io il motivo o la causa. Poi la vicenda di Baccini ha confermato i sospetti che ognuno di noi aveva”

Forse il presunto flirt avuto con il cantautore genovese ha compromesso il suo arrivo in finale. Un flirt smentito dall’uomo, ma confermato dalla Ruta. La Capriotti, che di recente ha litigato con tata di Zorzi, ha spiegato che lei scherza sui titoli di studio e sull’età, mentre la Ruta quando parla fa sul serio e vuole che gli le credono. Secondo lei, l’ex moglie di Amedeo Goria ha vestito i panni di autrice all’interno la Casa più spiata dagli italiani.

Cecilia Capriotti madre per la seconda volta? Il suo desiderio dopo GF Vip

La showgirl è rimasta orfana di padre quando era molto piccola e alla rivista diretta da Alfonso Signorini ha fatto una triste confessione: “Sono stata derisa e bullizzata e sono stata a lungo compatita”. Un trauma è stato per lei perdere il genitore. Fino a cinque anni non parlava, ha avuto l’insegnante di sostegno a scuola e “quando uno vive un periodo così o se la gioca raccontando la triste storia della sua vita, o fa come me, la simpatica”.

Da quando è uscita dalla Casa del GF Vip Cecilia Capriotti ha cambiato anche atteggiamento con la figlia e adesso sta cercando di trascorrere più tempo possibile con lei. Inoltre sta pensando anche di fare un altro figlio con il compagno Gianluca. Prima invece escludeva questa possibilità. Per anni ha fatto la madre e basta, conoscendosi sa che mettere al mondo un’altra creatura significa sparire di nuovo dal mondo dello spettacolo.