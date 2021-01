GF Vip, Cecilia Capriotti litiga con la tata di Zorzi: “Glielo dico, ti denuncio”

Cecilia Capriotti ha probabilmente avuto un ritorno alla realtà dopo il GF Vip non molto piacevole. La gran parte del pubblico infatti ha sperato nella sua eliminazione dopo alcuni eventi nella Casa che l’hanno penalizzata. I primi giorni da concorrente sono stati molto positivi in realtà, Cecilia si è subito fatta apprezzare dal pubblico per la sua simpatia e il suo essere divertente. Questo lato di sé però è passato ben presto in secondo piano un po’ per tutti i fandom. I fan di Tommaso Zorzi per esempio non hanno mai mandato giù il fatto che Cecilia lo seguisse ovunque nella Casa, a loro avviso. Dove c’era Tommy, c’era Cecilia. Ma è nelle diatribe che la Capriotti si è inimicata il pubblico.

Spesso infatti la concorrente non ha preso una posizione decisa, ma ha preferito dare ragione a tutte le parti coinvolte in una discussione. Ed è anche stata causa scatenante del litigio tra Tommaso e Stefania dopo la serata brasiliana, sempre secondo il pubblico. Una frase riportata male da Cecilia infatti ha scatenato malumori e fraintendimenti. Maria Teresa Ruta ha deciso di nominare Cecilia proprio per questo comportamento, anche se poi con la carta in mano ha detto tutt’altro. Ovvero che non hanno avuto modo di approfondire il rapporto. E per questo Cecilia ci è rimasta molto male, perché in realtà avevano parlato e chiacchierato anche di questioni importanti e profondi.

Dopo la lite tra Maria Teresa e Cecilia c’è stato il crollo della Ruta, quindi anche in questo caso la colpa è stata attribuita a Cecilia. Rea, sempre secondo i fan, di aver esagerato nella reazione alla nomination. Tra i tanti che si sono scagliati contro la Capriotti c’è anche la tata di Tommaso Zorzi, che su Twitter non ne ha risparmiata una all’ex gieffina. Uscita dalla Casa, Cecilia ha letto questi tweet e ha deciso di rispondere. In maniera anche molto dura e severa. Questo il suo tweet contro Cecilia, la tata di Zorzi:

“Intanto impara a scrivere italiano, vergognati per ciò che scrivi. Quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto, e spero che ti insegni un po’ di educazione. Altri insulti e ti denuncio”.

Queste parole della Capriotti hanno scatenato l’ilarità di Twitter, soprattutto per l’intenzione di voler riferire tutto a Tommaso. I fan sono subito scesi in campo per difendere la tata di Zorzi e hanno avvertito la Capriotti del fatto che anche loro hanno molto da raccontare a Tommaso su di lei… Come andrà a finire?