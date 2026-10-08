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Amici

Ufficializzati i 6 professori di Amici 26, fuori Veronica Peparini ed Emanuel Lo: ecco i nomi

Amici di Maria De Filippi, ecco i nuovi professori: fuori Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Tutte le novità

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Mirko Vitali8 Ottobre 20263 minuti di lettura
Maria De Filippi e i prof del 2026

Tutto pronto per Amici di Maria De Filippi 2026. La prima puntata del popolare talent show di Canale 5 sarà trasmessa su Canale 5 domenica 11 ottobre a partire dalle ore 14. Nelle scorse ore sono stati ufficializzati i professori che accompagneranno i nuovi allievi nel loro percorso artistico. Le recenti indiscrezioni sono state confermate dal portale SuperGuidaTv: non faranno più parte del cast fisso Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Al loro posto sono stati arruolati Amadeus, Ambra Angiolini e Samurai Jay, che lo scorso anno ha partecipato al Festival di Sanremo (nella serata cover ha duettato con Belén Rodriguez). Confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Amici 26: ecco i nuovi prof di canto e ballo

Samurai Jay, Amadeus e Rudy Zerbi seguiranno gli studenti di canto, mentre Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini quelli di ballo. Dunque ‘Ama’ passa dall’essere un giurato del serale a essere un prof.

La novità delle discipline sportive: percorso parallelo

Altra grande novità della nuova stagione riguarda le discipline sportive. Oltre al canto e alla danza, saranno infatti arruolati allievi provenienti dal mondo dello sport. In particolare dal pattinaggio artistico a rotelle, dal judo e dalla boxe.

Sempre come riferisce SuperGuidaTv, questi ragazzi svolgeranno un percorso a parte e le sfide le faranno con aspiranti allievi provenienti dall’esterno. Alla fine, chi si piazzerà davanti agli altri avrà un premio. In altre parole, da quanto si è capito, per le discipline sportive è stato organizzato dalla produzione un percorso parallelo. Ciò significa che il cuore del talent resterà la gara di canto e ballo.

I 25 allievi di Amici 26

Per ora sono stati 25 i ragazzi che sono entrati a far parte della nuova classe di Amici di Maria De Filippi. Hanno avuto l’ok dopo aver ottenuto almeno un sì. Per il momento hanno ricevuto solamente la maglia, in base al professore che ha dato loro l’accesso al programma. Di seguito alcuni dei cantanti e dei ballerini che hanno avuto il pass.

I nuovi allievi di canto ai nastri di partenza:

  • Kashmire
  • Saitta
  • Jed
  • Aura
  • Shari
  • Nicolò
  • Andrea
  • Heros
  • Manuel
  • Tìaso
  • Posniak
  • Erness

I nuovi allievi di ballo ai nastri di partenza:

  • Napo
  • Celeste
  • Anna
  • Anna Messina
  • Clara
  • Riccardo
  • Lollo

In studio, ad accogliere la nuova classe, era presente il vincitore dello scorso anno, Lorenzo Salvetti, che è entrato con la coppa e ha cantato il suo brano con Erocaddeo.

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

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