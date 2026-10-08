Ufficializzati i 6 professori di Amici 26, fuori Veronica Peparini ed Emanuel Lo: ecco i nomi

Tutto pronto per Amici di Maria De Filippi 2026. La prima puntata del popolare talent show di Canale 5 sarà trasmessa su Canale 5 domenica 11 ottobre a partire dalle ore 14. Nelle scorse ore sono stati ufficializzati i professori che accompagneranno i nuovi allievi nel loro percorso artistico. Le recenti indiscrezioni sono state confermate dal portale SuperGuidaTv: non faranno più parte del cast fisso Veronica Peparini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Al loro posto sono stati arruolati Amadeus, Ambra Angiolini e Samurai Jay, che lo scorso anno ha partecipato al Festival di Sanremo (nella serata cover ha duettato con Belén Rodriguez). Confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Amici 26: ecco i nuovi prof di canto e ballo

Samurai Jay, Amadeus e Rudy Zerbi seguiranno gli studenti di canto, mentre Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Ambra Angiolini quelli di ballo. Dunque ‘Ama’ passa dall’essere un giurato del serale a essere un prof.

La novità delle discipline sportive: percorso parallelo

Altra grande novità della nuova stagione riguarda le discipline sportive. Oltre al canto e alla danza, saranno infatti arruolati allievi provenienti dal mondo dello sport. In particolare dal pattinaggio artistico a rotelle, dal judo e dalla boxe.

Sempre come riferisce SuperGuidaTv, questi ragazzi svolgeranno un percorso a parte e le sfide le faranno con aspiranti allievi provenienti dall’esterno. Alla fine, chi si piazzerà davanti agli altri avrà un premio. In altre parole, da quanto si è capito, per le discipline sportive è stato organizzato dalla produzione un percorso parallelo. Ciò significa che il cuore del talent resterà la gara di canto e ballo.

I 25 allievi di Amici 26

Per ora sono stati 25 i ragazzi che sono entrati a far parte della nuova classe di Amici di Maria De Filippi. Hanno avuto l’ok dopo aver ottenuto almeno un sì. Per il momento hanno ricevuto solamente la maglia, in base al professore che ha dato loro l’accesso al programma. Di seguito alcuni dei cantanti e dei ballerini che hanno avuto il pass.

I nuovi allievi di canto ai nastri di partenza:

Kashmire

Saitta

Jed

Aura

Shari

Nicolò

Andrea

Heros

Manuel

Tìaso

Posniak

Erness

I nuovi allievi di ballo ai nastri di partenza:

Napo

Celeste

Anna

Anna Messina

Clara

Riccardo

Lollo

In studio, ad accogliere la nuova classe, era presente il vincitore dello scorso anno, Lorenzo Salvetti, che è entrato con la coppa e ha cantato il suo brano con Erocaddeo.