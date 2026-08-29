Amici, via alcuni prof e arrivano pugilato, judo e pattinaggio: le indiscrezioni sulla rivoluzione del talent

Proseguono gli spoiler sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che, stando alle recenti indiscrezioni, dovrebbe essere rivoluzionata rispetto al passato. Ci saranno diversi addii tra i prof e, naturalmente, new entry per sostituire chi saluterà il talent. E non è finita qui, perché dovrebbe cambiare non di poco anche la struttura del programma. A partire dall’introduzione di alcune discipline sportive. Il portale Il Vicolo delle News ha scritto di essere a conoscenza di alcune delle novità che verranno apportate da Maria De Filippi e dal suo team. Secondo quanto fatto filtrare, nella nuova stagione ci saranno allievi per le nuove categorie di pugilato, judo e pattinaggio.

Amici di Maria De Filippi, in arrivo pugilato, judo e pattinaggio: l’indiscrezione

Secondo quanto ricostruito da Il Vicolo delle News, ad Amici non ci saranno più solamente le classi di canto e ballo, ma anche una classe dedicata allo sport per giovani atleti di pugilato, judo e pattinaggio. Un’importante novità riguarderà inoltre la selezione dei cantanti durante i casting. Avranno la possibilità di accedere al talent solamente coloro che hanno già alle spalle un’etichetta discografica e che hanno già acquisito una popolarità rilevante sui social.

In altre parole, un talento puro che non ha un buon seguito sulle piattaforme non avrà chance di essere inserito nello show. Si mormora che si candideranno diversi cantanti che hanno partecipato a X Factor, senza poi sfondare nel panorama musicale italiano. Opportuno sottolineare che al momento si è di fronte soltanto a indiscrezioni, visto che la produzione di Amici non ha ancora diffuso alcuna notizia ufficiale sulla nuova stagione.

News sui prof: chi arriva e chi se ne va

Per quanto riguarda i prof, sicuramente non ci sarà più Anna Pettinelli. La speaker radiofonica è entrata a far parte del cast di Tale e Quale Show, in partenza a settembre su Rai 1. Si vocifera inoltre che anche Emanuel Lo e Veronica Peparini non dovrebbero più avere il ruolo di insegnanti. Tra le new entry sembrano certi i nomi di Ambra Angiolini e di Amadeus. Il conduttore ravennate già conosce i meccanismi del programma, avendo fatto il giudice nell’ultimo biennio nella fase Serale del talent.