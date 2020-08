UeD, Vittoria Deganello ha il Covid-19: “Non sento più odori e sapori”

Vittoria Deganello ha il Covid-19. Ad annunciarlo è stata proprio lei di recente su Instagram spiegando ai fan come sta e quali sono le sue condizioni di salute attuali. Per fortuna l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne non ha sintomi gravi, a parte qualche linea di febbre e un po’ di mal di testa; Vittoria ha raccontato pure che non sente più odori né sapori ma almeno in video non ha mostrato preoccupazione dopo che il test del tampone ha dato esito positivo. Una brutta notizia per i follower che da giorni ormai scoprono di personaggi dello spettacolo che hanno contratto il Coronavirus: di recente ad esempio a parlarne su Instagram è stata sempre un’ex di Uomini e Donne, Giulia Latini, amica stretta di Vittoria.

Vittoria Deganello ha il Covid-19, l’ex di Uomini e Donne parla ai fan dopo il test di Giulia Latini

La Deganello ha spiegato di aver contratto il Covid-19 solo dopo un po’ di tempo e solo dopo che le erano arrivati tantissimi messaggi in cui le si chiedeva come stava. “Ho fatto il tampone lo stesso giorno che l’ha fatto Giuly a Roma – queste le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne –. Sono diventata positiva pure io, sono in isolamento domiciliare. Sto abbastanza bene – ha aggiunto a un certo punto del video pubblicato su Instagram – a parte qualche sintomo… Qualche linea di febbre, un po’ di mal di testa. Non sento più odori e sapori, quindi qualsiasi cibo, odore profumo, niente…”. Un messaggio non troppo lungo, quello di Vittoria, che non pubblicava una foto sul suo profilo Instagram da quattro giorni (già a commento dell’ultimo scatto le chiedevano comunque del virus e la preoccupazione sembrava altissima).

UeD, Vittoria Deganello positiva al Coronavirus: preoccupazione dopo i tanti casi della Costa Smeralda

La lista dei personaggi famosi positivi al Coronavirus potrebbe allungarsi di parecchio nei prossimi giorni perché Vittoria era in Costa Smeralda, e stando agli ultimi fatti di cronaca sono in tanti coloro che di ritorno dalle vacanze sulla costa sarda hanno contratto il Covid-19. Di recente a parlare della noncuranza di molti turisti è stato un altro ex di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, che pur avendo accusato i sintomi del Coronavirus sembra avere una bronchite e nient’altro (Andrea ha fatto il tampone oggi e solo lunedì scoprirà il risultato). La situazione insomma sta diventando molto più pericolosa del previsto, a poche settimane tra l’altro dalla riapertura delle scuole.