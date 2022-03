UeD, Vanessa Spoto cambiata: “Ora sembra Giulia De Lellis”, cos’ha rifatto

Cosa è successo a Vanessa Spoto dopo Uomini e Donne? Oggi è evidente una certa somiglianza con Giulia De Lellis in alcune foto, per via di alcuni cambiamenti di cui lei stessa parla. In una nuova intervista sul Magazine dedicato allo show di Maria De FIlippi, l’ex corteggiatrice e scelta di Massimiliano Mollicone si svela sulla sua trasformazione. Dopo aver visto naufragare la sua storia d’amore con l’ex tronista, la 20enne di Prato ha dovuto rimboccarsi le maniche per ritrovare la serenità perduta. Per farlo, la Spoto si è lasciata andare a qualche ritocchino.

Ammette che ora sta bene, ricordando il periodo tra settembre e dicembre dell’anno scorso, in cui si sentiva davvero “scombussolata”. Adesso ha ripreso in mano la sua vita e dice di aver tagliato i rapporti con le persone che non la facevano stare bene. Ha ripreso dei vecchi legami che l’hanno rimessa al mondo: “Ne avevo proprio bisogno”. Vanessa confessa che dopo la rottura con Massimiliano le persone cercano ancora di più un contatto con lei. “A dire il vero Uomini e Donne mi ha cambiata anche come persona”, rivela l’ex corteggiatrice.

Si sente cresciuta da quando ha preso parte al programma, tanto che ha migliorato il modo di rapportarsi con gli altri, soprattutto con la sua famiglia. In questi mesi non ha avuto, invece, modo di sentire Mollicone, che intanto è felicemente fidanzato. Da parte della Spoto c’è stata una frattura “insanabile”. Ed ecco che lancia non poche accuse nei confronti dell’ex tronista romano.

“Ai miei occhi Massimiliano si è dimostrato una persona completamente diversa rispetto a come si raccontava nel programma. Io provavo un sentimento molto forte, lui mi ha delusa tanto e sono arrivata a pensare che non abbia mai provato sentimenti per me”

Ora, però, Vanessa si è lasciata alle spalle questa storia e non rinnega nulla. Da questa situazione si è resa conto che molti dei suoi atteggiamenti erano sbagliati. Ha imparato, pertanto, che le serve un certo equilibrio e che “non ci si può sbilanciare completamente verso il partner”. Per stare vicina a Massimiliano, era infatti arrivata a trascurare i suoi affetti.

A oggi crede di essere stata precipitosa e che avrebbe dovuto conoscerlo meglio fuori dallo studio. Oggi, dopo Uomini e Donne, Vanessa è single e non è “alla ricerca spasmodica di qualcuno”. Crede solo che prima o poi incontrerà la persona giusta. Ribadisce che nel programma ha legato molto con Martina Grado, fidanzata con Giacomo Czerny. Oggi, però, si sentono un po’ meno.

Non può dimenticare che per lei c’è stata sempre, quando ha avuto bisogno di una mano. Arriva il momento di parlare delle ultime foto che la Spoto ha condiviso su Instagram. Si tratta di un servizio fotografico che ha attirato l’attenzione di molti per un preciso motivo: somiglia moltissimo a Giulia De Lellis. Nei commenti è possibile vedere come il pubblico abbia subito notato la cosa.

“Sembri un’altra persona”, “Ti avevo presa per GDL”, “Sei diventata la brutta coppia copia di Giulia De Lellis”. Altri, invece, le fanno i complimenti per questa somiglianza. Ma cos’è accaduto al viso di Vanessa Spoto? Lei stessa ammette di aver voluto fare dei cambiamenti (QUI LE FOTO). Innanzitutto spiega che le fa piacere essere paragonata fisicamente alla De Lellis.

“In effetti qualche somiglianza c’è, anche nel modo in cui comunichiamo oltre che nei tratti del volto: per esempio entrambe gesticoliamo molto quando parliamo. Di sicuro a me non dispiace per nulla che si faccia un paragone del genere”

Ebbene, Vanessa è ricorsa alla chirurgia estetica. Ammette di aver fatto “qualche ritocchino” perché sentiva di averne bisogno. Scendendo nel dettaglio, ha fatto “delle punture alle labbra” e ha “eliminato la gobbetta dal naso”. Adesso l’ex corteggiatrice di sente davvero meglio con stessa: “Anche perché ho trovato un bravo professionista che non ha esagerato stravolgendomi il volto”. Inoltre, va considerato che ha i capelli sono decisamente più scuri rispetto al passato.

Confessa di avere “una sicurezza in più” e fa notare che effettivamente “forse sono un po’ cambiata”. In fondo, però, è “sempre la stessa persona”. Ora sta valutando di intervenire anche sul seno. Attende il parere di un professionista e poi deciderà cosa fare. Vanessa non può non immaginare che in molti la giudicheranno: “Ma a me non interessa, l’importante è piacersi e star bene”.

Infine, conclude l’intervista immaginandosi tra 10 anni come “la tranquillità fatta persona”, con un figlio, una persona accanto, un lavoro fisso e una casa. Ma tornerebbe nel dating show di Maria De Filippi? Solo come tronista!