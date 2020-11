La Autiero si sfoga in una nuova intervista e rivela di essersi sentita costretta a lasciare il programma, poi parla di come sta proseguendo la sua conoscenza con il personal trainer

Valentina Autiero ha lasciato Uomini e Donne, seguita da Germano Avolio. La loro, però, non è stata un’uscita di coppia. Infatti, la dama ci ha tenuto a precisare che sarebbe uscita dalla trasmissione da sola. La scelta di lasciare il programma è stata sofferta per la 40enne, che da sempre sognava una fine del percorso romantica. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, Valentina ammette che non sta benissimo. Si di certa del fatto che è uscita dal programma, non perché ha deciso di farlo, ma perché ha dovuto farlo a causa di Aurora Tropea! Per la Autiero non è stato bello lasciare la trasmissione in quel modo, tra le lacrime.

“Ero delusa, confusa: l’ho fatto per dare una dimostrazione ad Aurora”, dichiara oggi Valentina! La dama si riferisce, in questo caso, a una lite che è avvenuta con la Tropea la puntata precedente alla sua uscita. Nel frattempo, la Autiero non può non parlare di come sta proseguendo la sua conoscenza fuori con Germano. Come già era stato rivelato, stanno continuando a sentirsi, ma entrambi hanno non pochi dubbi. In particolare, Valentina pensa che il 38enne non sia convinto della loro storia. Pertanto, per lei non ha avuto senso ciò che ha fatto il cavaliere, il quale è uscito dal programma seguendola.

A detta della Autiero, Germano avrebbe dovuto restare ancora in trasmissione, visto che aveva dichiarato la sua intenzione di non mettere fine al suo percorso. Al momento, i due stanno affrontando un periodo non semplice, visto che la frequentazione “è stata spesso costellata da diversi litigi”, che continuano a esserci anche ora. La sera dopo l’uscita, Valentina e Germano sono andati a cena e hanno trascorso la notte insieme:

“Ma io ho pianto tantissimo anche prima di addormentarmi e poi quando mi sono svegliata, anche perché lui non ha fatto altro che ribadirmi che non è innamorato e che avrebbe voluto che rimanessimo a frequentarci nel programma”.

Ciò che ha deluso Valentina è il fatto che secondo lei Germano avrebbe dovuto non seguirla in questa sua scelta di lasciare il programma. Ora vorrebbe ricevere delle dimostrazioni dal 38enne: “Adesso lui mi è un po’ scaduto”. Non sa se tornerebbe nello studio, in quanto pure volendo non saprebbe come fare.

Intanto, anche Germano parla di quanto sta accadendo in una nuova intervista. Il personal trainer ammette che avrebbe aspettato ancora un po’ prima di lasciare il programma definitivamente. Ma ora ha intenzione di viversi questa conoscenza e fa presente che la Autiero non meritava un’uscita così. In un’altra intervista, Roberta Di Padua – amica di Valentina – dice la sua al riguardo. In particolare, si dichiara convinta del fatto che la Autiero non fosse pronta a uscire con Germano e attribuisce le colpe ad Aurora.