UeD, Valentina e Germano oggi: la verità dopo le voci sulla rottura

Valentina Autiero e Germano Avolio dopo Uomini e Donne hanno chiuso? Cosa sta realmente accadendo tra loro? Queste sono le domande che si stanno ponendo in queste ultime ore i telespettatori. Arriva fortunatamente la smentita sulla rottura in queste ultime ore. La puntata andata in onda oggi, ha visto protagonista questa coppia. Hanno avviato qualche tempo fa la loro conoscenza all’interno del programma e, sin da subito, è stato possibile notare il forte interesse che Valentina prova nei confronti di Germano. La dama è apparsa di fronte ai suoi fan davvero serena, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Aurora Tropea aveva fatto notare ai presenti in studio un gesto compiuto da Valentina sui social. Andando contro le regole della trasmissione, la Autiero aveva condiviso alcune foto in compagnia di Germano. I partecipanti non possono condividere foto riguardanti le conoscenze che stanno portando avanti nel programma.

Valentina, durante questa accesa discussione, si era dichiarata pronta a lasciare la trasmissione per conoscere fuori Germano. Quest’ultimo, però, dopo questa puntata aveva raffreddato un po’ il rapporto con la Autiero. Oggi in studio è stato attaccato spesso da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno non pochi dubbi. I due opinionisti hanno, infatti, consigliato a Valentina di non lasciare il programma. La dama, però, ha preferito dare una possibilità a se stessa e dimostrare a tutti che non ha bisogno di restare all’interno della trasmissione.

Nonostante ciò, la Autiero non ha voluto lasciare il programma in coppia con Germano. Ha scelto di uscire da sola e di dare l’opportunità al cavaliere di confermarle le sue sensazioni. Ed ecco che il personal trainer ha deciso di seguirla, senza pensarci due volte. Ora sui social, i telespettatori si chiedono se tra loro sia nel frattempo finita. Nelle registrazioni successive non si sono presentati in studio e ora arriva la smentita sulle fine della loro conoscenza.

La pagina di Instagram Uominiedonneclassicoeover ha fatto notare che sui social gira appunto la voce sulla rottura tra Valentina e Germano. In realtà, stanno proseguendo la loro conoscenza fuori dal programma! “Assolutamente no, ho appena sentito lui e stanno continuando la frequentazione”, si legge. Sicuramente queste parole rassicurano il pubblico, che ora può stare tranquillo. Pare proprio che Germano sia riuscito a far tornare il sorriso e la voglia di continuare la loro conoscenza a Valentina.