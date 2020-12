UeD, Valentina Autiero torna e svela un retroscena su Roberta e Riccardo

La dama si racconta in una nuova intervista sul settimanale del programma e rivela cos’è accaduto con Germano dopo l’ultimo confronto e, oltre a dichiararsi pronta a rimettersi in gioco, fa sapere come l’amica e il Guarnieri hanno deciso di ricominciare a frequentarsi

Valentina Autiero è pronta a tornare a Uomini e Donne. La dama di Anzio ha lasciato il programma da sola, sebbene Germano Avolio abbia deciso di seguirla. Tra le lacrime e tanta rabbia, si è ritrovata a dover prendere la decisione di mettere fine al suo percorso, senza esserne realmente convinta. Oggi in una nuova intervista sul Magazine del programma, la dama si dice pronta a rimettersi in gioco! Dunque, a breve i telespettatori rivedranno Valentina nuovamente in scena. Adesso sta molto bene e rivela al settimanale di non aver più sentito Germano. L’ultimo messaggio che si sono scambiati risale al giorno della puntata in cui hanno avuto il confronto in studio. Avolio resta per lei una persona che ha fatto parte della sua vita e, per questo, lo vuole rispettare, ma ormai non ci pensa più.

Si dichiara dispiaciuta del fatto che Germano sia stato duramente attaccato sui social dopo quanto accaduto nel programma. Infatti, ci tiene a precisare che “è andata come doveva andare”, in quanto hanno due caratteri diversi. Di recente anche la coppia composta da Sara e Alessio, i quali avevano lasciato la trasmissione in modo romantico, è scoppiata. Nonostante tutto, Valentina rifarebbe tutto quello che ha fatto con Germano, persona di cui non parlerebbe mai male. Non prova né rabbia né rancore nei confronti dell’ex cavaliere.

Ora è pronta a tornare in studio e trovare l’uomo che fa per lei. Ed ecco che svela un retroscena sulla conoscenza di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La prima rappresenta per lei la sua migliore amica e, come è possibile vedere anche sui social, insieme riescono a trovare la forza per superare i momenti difficili. “In realtà tra Roberta e Riccardo ho fatto un po’ da cupido”, racconta la Autiero nella sua intervista. La dama scende nel dettaglio e confessa di aver incontrato dietro le quinte il Guarnieri, il giorno in cui ha avuto l’ultimo confronto con Germano.

Si sono salutati e lei poi ha deciso di inviargli un messaggio con scritto “in bocca al lupo” per il nuovo percorso. Nel fine settimana, Riccardo avrebbe deciso di chiamarla e insieme avrebbero fatto quattro chiacchiere. In quel momento, Valentina si trovava in compagnia di Roberta, che ha avuto modo di intervenire nella loro conversazione. “Lei gli ha lanciato l’amo dincendogli ‘se vuoi puoi ricercarmi'”, fa sapere Valentina. Dunque, ecco spiegato come hanno deciso di riprendere la loro conoscenza. Proprio nella puntata di oggi, il pubblico dovrebbe ritrovare al centro dello studio proprio Roberta e Riccardo.

Ma, a parte il suo ruolo da cupido, la Autiero ammette di aver consigliato all’amica di chiudere sia con il Guarnieri che con Michele. A detta sua, la Di Padua dovrebbe puntare su qualcosa di nuovo.