Uomini e Donne, Sara e Alessio si sono lasciati: la scelta dopo la rottura

Sara Sottili e Alessio Scherillo hanno lasciato insieme Uomini e Donne, ma tra loro è già finita! L’ex cavaliere ha sorpreso tutti quando al centro dello studio ha proposto a Sara di iniziare una conoscenza più importante lontano dalle telecamere. Lei si era fatta notare al pubblico di Canale 5 subito durante questa stagione, precisamente quando ha iniziato a uscire con Armando Incarnato. Sara aveva lasciato tutti senza parole con una grandissima sorpresa per il cavaliere napoletano. Aveva addirittura portato dei palloncini e fatto una vera e propria dichiarazione d’amore ad Armando. La Sottili aveva apertamente fatto sapere a Incarnato di essersi innamorata di lui.

In silenzio e senza stare sotto i riflettori, Sara e Alessio si sono poi conosciuti. I due in pochissimo tempo hanno compreso che era arrivato il momento di lasciare la trasmissione. Maria De Filippi ha chiamato entrambi al centro dello studio e Scherillo ha chiesto pubblicamente a Sara di dare una svolta importante al loro rapporto. Ma in una diretta sulla pagina Instagram Fralof, la Sottili conferma la rottura, dopo l’annuncio fatto da Alessio sul social.

Nel corso di questa diretta, Sara ammette che la loro conoscenza non è andata come lei sparava. Però decide di non entrare nel dettaglio, in quanto ancora le fa male parlare di quanto accaduto. “La storia è finita e quindi…”, dichiara la Sottili, che spera di poter tornare accanto ad Alessio. Ci ha creduto davvero tanto, al punto che sperava addirittura che un giorno potessero diventare marito e moglie. Pare, dunque, che sia nato da parte di Sara un sentimento davvero forte, tanto che oggi sta soffrendo molto.

“Se non ne voglio parlare è perché ancora mi fa male”, prosegue l’ex dama, che sembra non essere intenzionata a parlare. Infatti, lei stessa ammette che hanno scelto entrambi di non parlare l’uno dell’altra in pubblico! Quindi non torneranno nel programma per spiegare quanto accaduto? Sembra proprio di no, almeno per ora. Sara dichiara semplicemente che sono due persone diverse, che non si sono trovate. Qui decide di fermarsi, sicura che non sia colpa di nessuno se è finita questa storia. Pertanto, non scarica le colpe su Alessio, sebbene ammetta che l’addio non è arrivato per volere suo. Lei stessa confessa che sta tentando di riavvicinarsi all’ex cavaliere. Sembra, però, che da parte di Alessio la relazione sia finita definitivamente.

Confessa di volere molto bene all’ex cavaliere, ma ci tiene a fare una precisione: “Lui dice che siamo diversi, io invece dico che siamo molto uguali”. Da queste sue parole si intuisce che Alessio potrebbe aver deciso di mettere fine alla loro love story proprio perché ritiene che siano troppo diversi. Dall’altra parte, però, verso la fine della diretta, Sara dichiara il contrario.

Non si sa, dunque, il motivo preciso per cui è finita la storia di questa coppia del Trono Over, ma indubbiamente la Sottili tornerebbe immediatamente tra le braccia di Alessio. L’ex dama parla, inoltre, di Armando. Non l’ha più sentito e a oggi sa che nei suoi confronti c’è stata solo un’infatuazione. Le è rimasto un bel ricordo del programma, dove ha instaurato vari rapporti di amicizia.

Intanto, Sara fa sapere di aver dovuto affrontare l’isolamento domiciliare, in quanto è risultata positiva al Coronavirus. Stava ancora con Alessio quando è accaduto e, ovviamente, per questo periodo di tempo sono stati costretti a restare lontani. Nonostante ciò, ci tiene a precisare che le è stato vicino.